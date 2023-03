Hvad er det sværeste, du har prøvet?

Mine forældre blev skilt, da jeg var 16 måneder gammel. Jeg kan ikke rigtig huske noget fra det… Min mor kom så sammen med en mand, der hed Martin, og de var sammen i ni år eller deromkring, men så gik de fra hinanden. Min mor fik så en ny kæreste, som er ham, vi bor hos nu. Men det der med, at vi flyttede herind, da de havde kendt hinanden under et halvt år... den der ting med, at hvis din mor siger, at du skal flytte, så skal man flytte. Og så kan jeg ikke gøre noget ved det. Jeg synes, det er meget ubehageligt, at jeg slet ikke har nogen holdning til eller mening om det. Hvis min mor beslutter det, må jeg ligesom bare følge med på en eller anden måde.

Videoklip. Karen W. Madsen: Det sværeste, jeg har prøvet (på dansk, tekst nedenfor).





Der var også et tidspunkt, hvor min far og hans kone lige havde fået et barn. Jeg var jo vant til at være enebarn, så det var helt nyt for mig lige pludselig at skulle have en halvsøskende. Jeg tænkte, at nu elskede han mig ikke mere, for det nye barn betød sikkert meget mere for dem, end jeg gjorde. Jeg var ikke ovre ved min far i over et halvt år. Jeg så ham slet ikke, for jeg gad ikke have noget med ham at gøre. Men da vi så hinanden igen på et tidspunkt, så elskede han mig jo stadigvæk.

Jeg gik faktisk til en trivselspædagog, for det går jo ikke, at man ikke ser sin far i et halvt år. Det, tror jeg faktisk, var en af de hårdeste ting.

Hvem ser du op til?

Jeg ser meget op til min morfar. Min morfar betyder virkelig meget for mig, for min farfar var allerede død, da jeg blev født. Så jeg har altid kun haft ham. Og da han var en 18-19 år, da tog han på et roadtrip med sin bedste ven. De havde ikke et specielt sted, hvor de ville hen, de tog bare på tommelfingeren. Jeg synes bare, at det er så inspirerende, den måde man bare smider alt, hvad man har i hænderne på, og så siger: ”Nu vil jeg bare gerne opleve ting”.

Hvad optager dig lige nu?

I skolen kan jeg nok godt blive sådan lidt… om jeg nu gør det godt nok. Eller om de ting, jeg gør, er de rigtige. Det kan nogle gange bekymre mig lidt. Også fordi man jo gerne vil være den bedste til et eller andet, og så går der nogle gange lidt konkurrence i den. Og sådan har jeg egentlig ikke lyst til, at det skal være. For man vil hele tiden gerne præstere det bedste, man kan, men det kan man bare ikke hele tiden.

Hvad tror du, at du har til fælles med piger i resten af verden?

Piger på min alder, jeg tror, at de lever med utryghed hele tiden. Sådan en utryghed for, at man ikke gør det godt nok, eller at man bliver overfaldet eller voldtaget. Eller at ens forældre pludselig ikke synes, at man gør det godt nok.