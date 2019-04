Billede af grædende 2-årig er verdens bedste pressefoto

Spørgsmålene vedrørende den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis forsvinden begyndte i oktober at hobe sig op. En uidentificeret mand forsøger at holde den ivrige presse tilbage uden for Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet den 15. oktober 2018. I flere uger forsøgte man at dække over, hvad der var sket, og sagde, at journalisten var død ved et uheld på konsulatet. De tyrkiske myndigheder og amerikanske CIA mener, at han blev myrdet. Billedet er taget af Chris McGrath og vandt i kategorien ”Bedste fotoserie - Generelle nyheder”. Foto: Chris McGrath/Getty Images/Ritzau Scanpix