I 1839 tog den amerikanske kemiker Robert Cornelius verdens første selfie. Efter at have trykket på udløseren, måtte Cornelius stå stille meget længe, da eksponeringstiden var 3-15 minutter. Det er ikke blot den ældste selfie, man kender til, men også et af de ældste fotografier.

Foto: Robert Cornelius / Library of Congress, 1839.

Af Celine Klint | 24. august 2018