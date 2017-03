Hvorfor druknede Karsten Mikkelsen sig i søen?

Over frokost kørte de ud. Til Ishøj Strand hvor Karsten Mikkelsens bror druknede sig for mere end 25 år siden. Til kirkegården hvor han var begravet. Til Amager hvor faderen ejede en udlejet lejlighed – til steder der handlede om hans liv.

Til sidst kom de i tanker om Hove Overdrev. En lille landsby 15 minutter fra Ballerup, forputtet mellem marker og bølgende bakker, hvor Karsten Mikkelsen boede et par lykkelige år som dreng. På højre side af den smalle vej var en firkantet hvid kasse af et toetagers hus, barndomshjemmet. På venstre side var et helle, hvor et par biler kunne parkere. Der stod familiens grønne Rover med ulåste døre og nøglerne i.

Politiet kom. Kvinderne fik plads i deres store hundevogn, mens betjentene ledte bag villaen, og mørket faldt på. Naboen var gået den modsatte vej. Bag bilerne skrånede marken opad, før den faldt igen ned mod to små søer, skjult fra vejen af bakken.

Karsten Mikkelsen lå i søen til venstre.

Familien så ham, da han var trukket op. Han lå på en båre i en sort ligpose, der stod åben ned til kravebenet. Han var bleg, hans øjne var åbne, og han så en lille smule fremmed ud, for han havde taget sine briller af, inden han gik ud i søen. De rørte ved hans kind, og han var kold. De forstod, at her var far, og han var død.

Næste morgen kørte moderen til Esbjerg. Den yngste datter, Kristine, skreg så højt og længe, at folk på vejen hørte hende, da hun fik at vide, at hendes far var død. I vrede og afmagt forsøgte den ældste datter at banke hovedet ind i væggen, mens hendes mor trøstede hende. For hvordan kunne far forlade hende den nat? Hvorfor valgte han dem alle sammen fra? Hvorfor tog Karsten Mikkelsen, som elskede sin familie og var så elsket af dem, sit eget liv?