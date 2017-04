Tidslinje: Terror i Europa

Et blik på nogle af de større terrorhandlinger de sidste fem år Fotos: Scanpix



22. marts 2017: London, England: En man kørte bevidst ind i adskillige mennesker på Westminster Bridge i den britiske hovedstad London og ramte flere mennesker.

En man kørte bevidst ind i adskillige mennesker på Westminster Bridge i den britiske hovedstad London og ramte flere mennesker. 19. december 2016: Berlin, Tyskland: En lastbil lastet med stål kører gennem et tæt befolket julemarked på Breitscheidstplatz i Berlin. 12 døde, 56 sårede. Gerningsmanden, en tuneser ved navn Anis Amri, blev fire dage senere skudt og dræbt af politiet i Milano, Italien.

En lastbil lastet med stål kører gennem et tæt befolket julemarked på Breitscheidstplatz i Berlin. 12 døde, 56 sårede. Gerningsmanden, en tuneser ved navn Anis Amri, blev fire dage senere skudt og dræbt af politiet i Milano, Italien. 14. juli 2016: Nice, Frankrig. Under en fejring af Bastilledag påkører en mand med en lastbil en stor menneskemængde på strandpromenaden Promenade des Anglais i Nice. 84 døde, cirka 200 sårede. Islamisk Stat (IS) tager ansvaret for den enlige gerningsmands handling.

Under en fejring af Bastilledag påkører en mand med en lastbil en stor menneskemængde på strandpromenaden Promenade des Anglais i Nice. 84 døde, cirka 200 sårede. Islamisk Stat (IS) tager ansvaret for den enlige gerningsmands handling. 28. juni 2016: Istanbul, Tyrkiet. Tre selvmordsbombere udløser eksplosioner i Atatürk lufthavn. De dræber 41, inklusive sig selv, og sårer 239 personer. Terrororganisationen Islamisk Stat (IS) mistænkes for at stå bag, men har ikke taget ansvaret.

Tre selvmordsbombere udløser eksplosioner i Atatürk lufthavn. De dræber 41, inklusive sig selv, og sårer 239 personer. Terrororganisationen Islamisk Stat (IS) mistænkes for at stå bag, men har ikke taget ansvaret. 13. juni 2016: Magnanville, Frankrig. En politibetjent og hans hustru stikkes ihjel i deres hjem nær Paris af en franskfødt gerningsmand med marokkansk baggrund. IS har taget ansvaret.

En politibetjent og hans hustru stikkes ihjel i deres hjem nær Paris af en franskfødt gerningsmand med marokkansk baggrund. IS har taget ansvaret.

22. marts 2016: Bruxelles, Belgien. 32 mennesker bliver dræbt og over 340 såret, da seks eksplosioner rammer lufthavnen Zaventem og metro. IS tager ansvaret.

32 mennesker bliver dræbt og over 340 såret, da seks eksplosioner rammer lufthavnen Zaventem og metro. IS tager ansvaret. 16. januar 2016: Istanbul, Tyrkiet. Et syrisk IS-medlem dræber 10 og sårer 15, da han sprænger en bombe på Sultanahmet-pladsen. Ingen har taget ansvaret, men IS menes at stå bag.

Et syrisk IS-medlem dræber 10 og sårer 15, da han sprænger en bombe på Sultanahmet-pladsen. Ingen har taget ansvaret, men IS menes at stå bag. 13. november 2015: Paris, Frankrig. Inden for kort tid finder seks terrorangreb sted rundt omkring i Paris, heriblandt på cafeer og spillestedet Bataclan. 130 personer dør, og 433 såres. Gerningsmændene er franske og belgiske statsborgere. IS tager ansvaret.

Inden for kort tid finder seks terrorangreb sted rundt omkring i Paris, heriblandt på cafeer og spillestedet Bataclan. 130 personer dør, og 433 såres. Gerningsmændene er franske og belgiske statsborgere. IS tager ansvaret. 20. juli 2015: Suruc, Tyrkiet. Mindst 32 personer dræbes af en selvmordsbomber ved et kulturcenter. IS mistænkes for at stå bag.

Mindst 32 personer dræbes af en selvmordsbomber ved et kulturcenter. IS mistænkes for at stå bag.

13. juni 2015: København, Danmark. Den danske statsborger Omar el-Hussein, som har palæstinensisk baggrund, dræber to civile, Finn Nørgaardog Dan Uzan, ved henholdsvis Krudttønden på Østerbro og den jødiske synagoge i København. Han sårer senere samme dag fem politifolk, før han selv bliver skudt og dør.

Den danske statsborger Omar el-Hussein, som har palæstinensisk baggrund, dræber to civile, Finn Nørgaardog Dan Uzan, ved henholdsvis Krudttønden på Østerbro og den jødiske synagoge i København. Han sårer senere samme dag fem politifolk, før han selv bliver skudt og dør. 7. januar 2015: Paris, Frankrig. Det franske satireblad Charlie Hebdo og et supermarked angribes af franske statsborgere med algerisk baggrund. Satirebladets chefredaktør og tre tegnere dræbes, og to politifolk skydes under et efterfølgende gidseldrama. Gruppen 2al-Qaeda på den arabiske halvø” tager ansvar for angrebet.

Det franske satireblad Charlie Hebdo og et supermarked angribes af franske statsborgere med algerisk baggrund. Satirebladets chefredaktør og tre tegnere dræbes, og to politifolk skydes under et efterfølgende gidseldrama. Gruppen 2al-Qaeda på den arabiske halvø” tager ansvar for angrebet. 18. juli 2012: Burgas, Bulgarien. En canadisk-libanesisk selvmordsbomber angriber en bus med jødiske børn. Otte dør, og 30 såres. Hizbollah, der er et libanesisk parti og en paramilitær gruppe, menes at stå bag.

En canadisk-libanesisk selvmordsbomber angriber en bus med jødiske børn. Otte dør, og 30 såres. Hizbollah, der er et libanesisk parti og en paramilitær gruppe, menes at stå bag. 11-19. marts 2012: Toulouse, Frankrig. Tre gange på otte dage slår en enlig gerningsmand til forskellige steder i byen. Først dræber han tre soldater, og i det sidste angreb yderligere fire personer på en jødisk skole. Den 22. marts dræber fransk politi gerningsmanden, der var fransk statsborger med algeriske rødder og havde forbindelser til al-Qaeda.

Tre gange på otte dage slår en enlig gerningsmand til forskellige steder i byen. Først dræber han tre soldater, og i det sidste angreb yderligere fire personer på en jødisk skole. Den 22. marts dræber fransk politi gerningsmanden, der var fransk statsborger med algeriske rødder og havde forbindelser til al-Qaeda. 13. juli 2011: Liége, Belgien. Syv mennesker dør, og 125 såres, da en belgisk statsborger af marokkansk afstamning angriber Place Saint-Lambért.

Syv mennesker dør, og 125 såres, da en belgisk statsborger af marokkansk afstamning angriber Place Saint-Lambért.

22. juli 2011, Oslo og Utøya, Norge. Den norske statsborger Anders Behring Breivik sprænger en bombe i Oslo foran justitsministeriet, hvorefter han rejser til øen Utøya, hvor det norske Arbeiderpartis ungdomsorganisation holder sommerlejr. Her skyder han 77 personer. Ifølge gerningsmanden er han en del af en gruppe kaldet Tempelridderne, men retten har vurderet, at Breivik var alene om angrebet.