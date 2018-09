Valgets temaer

Indvandring er det helt store tema til valget og det, der splitter både de politiske fløje og den svenske befolkning generelt. Det ses blandt andet ved, at det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterne står til at få et godt valg.

Efter en ekstremt varm sommer er klimaet et centralt tema og et punkt, hvor især Miljøpartiet forsøger at markere sig.

Lov og orden er et andet emne, der fylder meget. Sverige har de senere år været ramt af blandt andet skyderier, voldtægter og bilafbrændinger.

Desuden er sundhedsområdet i flere meningsmålinger nævnt som et af de vigtigste temaer for vælgerne.