Her er nogle af Donald Trumps hårdeste udfald mod medierne:

”Når medierne, drevet vanvittige over deres ’forstyrrede Trump Syndrom’, afslører regeringens interne overvejelser, sætter det i den grad mange menneskers, ikke kun journalister, liv på spil. Meget anti-patriotisk. Pressefrihed gælder også ansvaret for at rapportere nyhederne korrekt.”

- Twitter, 29. juli 2018

When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. juli 2018

”De falske nyheder hader, at jeg siger, at de er folkets fjende, kun fordi de ved, det er rigtigt. Jeg yder en stor tjeneste ved at forklare dette til amerikanerne. De (medierne, red.) er overlagt skyld i stor splittelse og mistro. De kan også være skyld i krig! De er meget farlige og syge!”

- Twitter, 5. august 2018

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. august 2018

”Havde et meget godt og interessant møde i Det Hvide Hus med A.G. Sulzberger, udgiveren af New York Times. Brugte meget tid på at tale om den meget store mængde falske nyheder, som medierne udsender, og hvordan disse falske nyheder gradvist har gjort medierne til "folkets fjende". Trist!”

- Twitter, 29. juli 2018

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. juli 2018

”Hvad blev der af ærlig journalistik? Det laver de ikke. De finder bare på historier,” sagde Trump ved et politisk møde i delstaten Pensylvania. ”Det er de falske, falske ulækre medier.”

- Sagt til politisk møde i Pensylvania, 2. august, 2018.

”De falske medier prøver at fjerne vores stemme. Men vi vil ikke lade dem gøre det.”

Sagt til en markering af uafhængighedsdagen, juli 2017.

Til et kampagnemøde i Johnstown, Pennsylvania 2016, gik Donald Trump direkte efter de fremmødte medier og kaldte dem “uærlige medier”, som fortæller falske historier om ”jer” (amerikanere, der støtter ham).

”Vores lands største fjende er de falske medier, der så let bliver lavet af fjolser.”

- Twitter, 13. juni 2018

So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would have “begged” for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. juni 2018

”Medierne er falske. Medier er sådan set bare - det eneste ord, jeg kan komme I tanke om – falske.”

- I et interview til den amerikanske tv-station TBN, oktober 2017.