Først kom han måske, så kom han, så kom han måske, så kom han ikke

Donald Trump kommer alligevel ikke til Danmark i begyndelsen af september.

For nogle uger siden annoncerede den amerikanske præsident, Donald Trump, ellers – i noget, som mindede om en bisætning – at han måske ville komme til Danmark i forbindelse med, at han skulle til Polen.

Kort efter bekræftede Det Hvide Hus, at præsidenten og landets førstedame, Melania Trump, ganske rigtigt ville besøge Danmark den 2. og 3. september.

Selvom det ikke er hver dag, at en amerikansk præsident kommer til Danmark, var forløbet indtil videre ikke videre opsigtsvækkende.

Det kaotiske forløb begyndte, da det kom frem, at Donald Trump ønsker at købe Grønland af Danmark.

Donald Trump bekræftede efterfølgende interessen for købet på et pressemøde i New Jersey i USA:

”Det kom ud på en eller anden måde. Det er bare noget, vi talte om. I al væsentlighed ejer Danmark det. Vi er meget gode allierede med Danmark. Vi beskytter Danmark som vi beskytter store dele af verden. Så konceptet kom op, og jeg sagde, at det er strategisk interessant, og at vi ville være interesserede,” siger Donald Trump i klippet.

Men Grønland er ikke til salg, slog statsminister Mette Frederiksen i weekenden fast, mens hun selv befandt sig i Grønland:

Det fik Donald Trump til søndag aften at så tvivl om sit officielle besøg:

”Vi er en af Danmarks allierede, og vi hjælper Danmark, og vi beskytter Danmark. Jeg overvejer at tage dertil. Jeg tager ikke nødvendigvis helt sikkert dertil. Det gør jeg måske. Vi tager til Polen, og så tager vi måske til Danmark,” sagde præsidenten.

USA’s ambassadør i Danmark, Carla Sands, regnede dog indtil få timer før, at Donald Trump aflyste besøget, stadig med, at han ville komme. Hun tweetede sent tirsdag aften, at Danmark var klar til at tage imod præsidenten:

Denmark is ready for the POTUS @realDonaldTrump visit! Partner, ally, friend 🇺🇸🇩🇰 pic.twitter.com/6VEtR1mbay — Ambassador Carla Sands (@USAmbDenmark) 20. august 2019

Blot få timer senere aflyste Donald Trump imidlertid besøget på sin Twitter-profil:

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. august 2019

Statsminister Mette Frederiksen kommenterer onsdag eftermiddag aflysningen. Indtil videre har Kongehuset denne kommentar:

”Det var en overraskelse – mere har vi ikke at sige om den sag,” siger Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby til DR.