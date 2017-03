I samtalen med studievejlederen kan eleven fortælle, at han eller hun føler sig som tilskuer til andres velfungerende, sociale liv, hvor drenge markerer sammenholdet med puf og kropssprog, og pigerne i hvert fald har en eller to veninder, som de i bogstaveligste forstand er slyngveninder med. Og så er der de små hverdagshændelser, som minder eleven om, at man ikke er en del af fællesskabet: Hvorfor var der optaget de gange, man forsøgte at få plads i sofahjørnet med de andre piger? Hvorfor var der ikke nogen, som reagerede på ens opslag på Facebook?

På gymnasierne ved man, at der skal struktur til for at dæmme op for ensomheden. Det er derfor, eleverne ofte ikke selv kan vælge, hvor de vil sidde i klassen, ligesom det typisk vil være deres undervisere, som danner grupperne, når der skal laves gruppearbejde. Det er en hjælp til de mange, som har svært ved at finde ud af, hvordan man bliver en del af det nye fællesskab. Efter måske 10 år i samme folkeskole kan det være udfordrende at forholde sig til en ny klasse, og derfor er der også gymnasier, som ordinerer telefonfri frikvarterer. I stedet beder de eleverne medbringe brætspil til pauserne den første tid.

En ensom elev vil ofte idyllisere de andres sammenhold, og dermed vil han eller hun overse den usikkerhed, mange kender. Det kan godt være, at de andre ser sammentømrede ud, men ofte er de pejlende i forhold til, hvor meget de tør investere i fællesskabet. Mange tør ikke være den, som tager initiativet til en forfest, for det er for sårbart, hvis der ikke er nogen, som vil komme. Følelsen af ensomhed er langt mere udbredt, end den ensomme elev ofte aner.

For at hjælpe eleven med at komme ud af ensomheden kan studievejlederne forsøge at indgyde mod til at investere i fællesskabet ved at turde henvende sig til andre og bidrage til det fælles liv. Da man gik i børnehave, var det nærmest en del af legen at planlægge, at man skulle lege videre hjemme hos hinanden, men hvad siger man, når man går i gymnasiet? I en samtale om ensomhed vil studievejlederen spørge, om der er en eller to elever, man kan føle sig tryg ved?

Et effektfuldt råd til elever med ensomhed kan være en opfordring fra studievejlederen om, at man tager del i et fælles projekt på skolen. Mange gymnasier opsætter musicals, som kan fungere som en social kuvøse. Selv om man ikke har talent for hverken sang eller skuespil, kan man få en opgave på holdet. Når sidste forestilling er spillet, vil man ofte opleve, at man har fået et fællesskab, man kan kalde sit.