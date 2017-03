Det kan også være sammenstød med forældrene. Det er her, hvor studievejledere nogle gange går ind som advokat for forældrene og bakker op om forældre, som forventer, at eleven tager del i det praktiske arbejde i hjemmet. To ugentlige maddage er ikke et urimeligt krav at stille til en gymnasieelev.

Der er også elever, som vil tale om forældrenes faglige forventninger til dem. De synes, forældrene har for travlt med at spørge til, om de har styr på afleveringerne, og de bliver irriterede, når forældrene kommer med syrlige bemærkninger, fordi eleven spiller computerspil lørdag eftermiddag: Er der tid til den slags, når man går i 2.g og gerne vil have en god studentereksamen? I samtalen med studievejlederen kan eleven sige, at han ville ønske, at forældrene ikke kun kredsede om det faglige arbejde, men også spurgte til de nye venner og livet i øvrigt.

Der er tilfælde, hvor mødet om situationen i hjemmet betyder, at studievejlederen må benytte sig af den skærpede underretningspligt, der går forud for deres tavshedspligt, men langt oftere vil studievejlederen opfordre eleven til at tage en snak med forældrene. For nogle elever kan det være et udfordrende råd, og de har brug for et puf fra studievejlederen, som skal bekræfte dem i, at man både kan elske sine forældre og have behov for at tage en konflikt med dem – vel vidende at konflikten måske ikke kan løses.

Andre gange foreslår studievejlederen, at eleven sætter sig og skriver et brev til forældrene. Det kan være nogle linjer om, hvordan man for eksempel har det med deleordningen, nu hvor man er kommet i gymnasiet. Når eleven og studievejlederen mødes næste gang, taler de om brevet, og ofte vil eleven og forældrene være i gang med at finde en løsning.