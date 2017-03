Der har været talt og skrevet så meget om stress og depression i gymnasiet, at det har medført en anden åbenhed om de problemer. I mange klasser er der elever, som er i medicinsk behandling for en klinisk depression, men der er langt flere, som er pressede og triste, uden at de har en depression.

Der er elever, som aftaler et møde med studievejlederen, fordi de mærker en tristhed, de ikke ved, hvad de skal gøre ved. Ofte er det piger, som har set det som deres opgave at støtte veninder, som har haft det svært. I den slags samtaler vil man typisk se på elevens dagsprogram, for måske er det ikke stress eller depression, men sunde signaler på et liv, hvor der mangler luft i programmet. Ikke sjældent viser det sig, at man har dage, hvor alt er udsolgt: Skole, træning, lektier og så den løbende kontakt med kæresten og veninderne, som man forsyner med billeder og kommentarer. Når det bliver weekend, har eleven en større aflevering, to vagter i supermarkedet, en familiefødselsdag – og så er der måske en kæreste.

Når elever taler om pres, som påvirker deres velbefindende, taler de ofte om karakterer. De ser tallene som deres bro til fremtiden. Gennem livet har de fået fortalt, at de kan, hvad de vil. En del ved ikke, hvad de vil, når det kommer til valg af videregående uddannelse, men de ved, at de vil sikre sig, at alle døre er åbne, når de skal vælge en uddannelse. Derfor skal de have høje snit. De gør deres bedste, og det er til et 7-tal. Næste gang der er en aflevering, gør de sig mere umage og ser på opgaven, som var den et kunstværk. Igen er karakteren 7. For mange er gymnasiet stedet, hvor de opdager, der ikke altid er en vej, hvor der er en vilje. Men hvem er man så, hvis man ikke er eleven, som samler på tocifrede karakterer?

Presset handler også om vanskeligheden ved at skulle vælge. Det kan være valget om at komme til en fest på lørdag, når der også er en aflevering i både fysik og matematik. Det kan være valget af ungdomsuddannelse: Valgte man overhovedet rigtigt, da man søgte ind på det almene gymnasium, eller skulle det hellere have været handelsgymnasiet? Og hvilke fag skal man have på A-niveau. Skulle man have taget samfundsfag og ikke matematik på højeste niveau?

Når vejlederne taler med eleverne om pres, taler de ofte om, hvor meget man skal gøre ud af skolearbejdet, og nogle studievejledere har en slags lakmusprøve: Mener eleven aldrig, at der kan være en fest eller en biograftur, som kan gå forud for en aflevering? Så bør de overveje, om de har balance i forholdet mellem skole og fritidsliv. Lektien fra studievejlederen kan være, at man skal sætte daglige pauser ind i programmet.

Er man presset, fordi man ikke vil få den eksamen, man havde drømt om, kan det hjælpe, når man sammen med studievejlederen prøver at opliste alle de studier, hvor man har udsigt til at kunne blive optaget. Når man er presset, har man brug for hjælp til at se muligheder.