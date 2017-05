”Min dejlige, livsglade og frække dreng har fået konstateret en aggressiv tumor i centralnervesystemet. William skal starte stråle- og kemobehandling omgående,” skrev Williams mor i sin dagbog den 15. januar 2013.

Før jul havde William talt om, at hans venstre arm og hånd ikke rigtig ville gøre, som han gerne ville. Han faldt ned fra klatretræer, han begyndte at skrive med højre hånd, selv om han var venstrehåndet, og til jul kunne han ikke pakke sine gaver op. Sådan gik det til, at Knuden blev opdaget.

Williams mor og far, Brian Josty, var gået fra hinanden et par år forinden. Men da han blev syg, flyttede de sammen igen, for de ville begge to være tæt på deres dreng. Knuden var fra starten svær at behandle. Men lægerne gik i gang med det mål, at de skulle helbrede William. Og lige som i filmen om den jødiske far gik hans forældre i gang med at gøre det hele til en leg.

De fortalte William om Knuden i ryggen, der havde viklet sig så grundigt ind i kroppens ledninger, at det drillede hans hånd. Men strålerne ville spise Knuden i bidder. De kunne bide forkert, det var, når det gjorde ondt. Inden stråler fik man tigermælk. Så faldt man i søvn. William elskede tigermælk, og han kunne godt lide den tunge søvn, mens strålerne bed. Han tænkte på hospitalet som et sted, han fik det bedre, og ikke som det sted, hvor smerterne kom fra, og i lang tid gik det den rigtige vej. Strålerne spiste af Knuden, og de bed næsten aldrig forkert. Tigermælken gav ham ikke kvalme. Og kemokuren, der fulgte efter, fik ham ikke til at tabe håret.

William fik kemo, men kunne løbe og lege og så ud som et raskt barn, da familien fik tilbudt en rejse til Mallorca med Børnecancerfonden i juni måned. Efter tre dage på øen fik han meget ondt i ryggen.