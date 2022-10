Historisk dom på vej: Bandefolk kan miste statsborgerskab

Seks mænd er dømt for bandekriminalitet i Odense, og de kan som de første miste deres indfødsret efter ny lov.

Ni mænd er fredag kendt skyldige i en bandesag fra Fyn. Seks af dem bør ifølge anklagemyndigheden fradømmes deres danske statsborgerskab.

Det vil i givet fald være første gang det sker i en sag, som ikke drejer sig om straffelovens terrorbestemmelser.

Det er Retten i Odense, som har truffet afgørelse i sagen. Retten har besluttet at udskyde afgørelsen om vedrørende frakendelse af statsborgerskab til den 21. december.

I sagen er en ændring af indfødsretsloven fra sommeren 2021 sat i spil. Ændringen gør, at personer med dobbelt statsborgerskab ved dom kan frakendes deres danske indfødsret, hvis de dømmes for overtrædelse af straffelovens paragraf 81 a, den såkaldte bandeparagraf.

Bandeparagraffen er en skærpende strafbestemmelse, som giver retten mulighed for at stramme strafskruen i sager om bandekriminalitet. Og siden sidste år giver den altså også mulighed for frakendelse af statsborgerskabet.

Formålet med frakendelse af det danske statsborgerskab er, at det åbner døren for en udvisningsdom.

Sagen, som altså risikerer at koste mændene deres statsborgerskab, handler om et knivoverfald på en P-plads i Dannebrogsgade i Odense den 13. januar i år.

Her blev en 20-årig og en 21-årig overfaldet af maskerede gerningsmænd, som ankom i tre biler. Ofrene blev både slået og stukket med kniv. Det ene offer fik en sammenklappet lunge, men lægerne reddede hans liv.

Af de ni tiltalte fik tre af dem fredag en dom. Den ene fik to et halvt års fængsel, den anden firet et halvt år og den tredje fik tre år og fire måneder.

Retten valgte at afgøre deres sag, fordi de alle er danske statsborgere, og spørgsmålet om frakendelse af indfødsret ikke er aktuelt for deres vedkommende.

Når retten sættes igen kort før jul skal der ud over en afgørelse om indfødsretsspørgsmålet og en eventuel udvisning af Danmark også udmåles en straf til de seks mænd.

Ud over de ni mænd, som er kendt skyldige, var en tiende mand tiltalt i sagen. Han er blevet frikendt.

Byrettens dom er ikke endelig og vil af både de tiltalte og af anklagemyndigheden kunne ankes til Østre Landsret.

/ritzau/