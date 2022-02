Historisk lavt antal konkurser er fortsat ind i 2022

Hjælpepakker og en kort coronakrise er fortsat med til at holde hånden under danske virksomheder.

Sidste års tendens med et lavt antal konkurser er fortsat ind i det nye år.

I januar er 176 aktive virksomheder gået konkurs. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De 176 konkurser er et fald på syv procent i forhold til i december, som afsluttede et 2021, der samlet bød på det laveste antal konkurser i seks år.

Årsagen til det fortsat lave antal konkurser skal findes i den massive og hurtige udrulning af hjælpepakker og coronakrisens korte karakter. Det vurderer Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hertil var det en i forvejen stærk og balanceret dansk økonomi, som ramte ind i krisen, så modstandsdygtigheden var høj, skriver han i en kommentar.

På linje med andre økonomer forventer Jeppe Juul Borre dog, at antallet af virksomheder, der må dreje nøglen om, vil stige i løbet af i år.

Det skal særligt ses i lyset af, når de udskudte moms- og skattebetalinger trænger sig på. Det blev muligt som en del af coronahjælpepakkerne.

- Vi ser dog langt fra ind i en massiv konkursbølge, og et løft i konkurserne er desuden ikke entydigt negativt.

- Det er bidende nødvendigt, at der i en økonomi er plads til konkurser, som over en lang periode ikke bør og kan holdes kunstigt nede, siger Jeppe Juul Borre.

Også Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, forventer et stigende antal konkurser i 2022. Han peger ligesom Jeppe Juul Borre på, at det kun er forventeligt med et større antal konkurser, når der igen begynder at være en mere normal dynamik i dansk erhvervsliv.

Der er heldigvis gunstige forudsætninger for de personer, som måtte blive ramt af, at deres arbejdsplads må dreje nøglen om. Det siger Allan Sørensen.

- Flere konkurser medfører desværre, at der er en række mennesker, der mister deres job. Heldigvis er tiderne med os. Forstået på den måde at det går rigtig godt for dansk økonomi, hvor beskæftigelsen brager i vejret.

- Så skulle man være så uheldig at miste sit job i en konkurs, så er der gode chancer for, at man relativt hurtigt kan finde et nyt arbejde, siger han.

Konkurstallene fra Danmarks Statistik dækker over virksomheder med ansatte eller en årlig omsætning på over en million kroner.

Det vil sige, at tallene ikke inkluderer inaktive eller tomme virksomheder.

/ritzau/