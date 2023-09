Historisk mange bandesager trods markant færre medlemmer

Antallet af sager med sårede eller dræbte, som kan knyttes til rocker- og bandemiljøet i Danmark, har svunget op og ned i løbet af de seneste ti år.

Men samtidig er antallet af personer, der har tilknytning til miljøet, faldet fra 1759 i 2013 til 1322 ved udgangen af juni 2023.

Det viser tal fra Rigspolitiet.

For ti år siden var der 33 sager, der vurderes at have relation til rocker- og bandemiljøet. De resulterede i 32 sårede og tre dræbte.

Sidste år var antallet af sager højere, selv om antallet af medlemmer i perioden er faldet med knap 25 procent.

Således var der i fjor 36 sager, som resulterede i 40 sårede og fire dræbte.

Situationen i år er på et helt andet niveau. Ved udgangen af juni har der været 29 sager med 33 sårede og en dræbt.

Fortsætter udviklingen i samme grad, vil året slutte med 58 sager, hvilket ikke er set i mere end ti år.

I maj 2023 sad 375 rocker- og bandemedlemmer bag tremmer på landsplan. Det var dengang rekordmange.

De fire bandepakker, skiftende regeringer har indført over en årrække, ser ikke ud til at have hjulpet drastisk på situationen.

Ved udgangen af juni var 349 personer i fængsel, mens tallet var oppe på 432 i 2018.

Således tyder det på, at skærpede straffe ikke har været nok til at sætte en stopper for de personer, der knytter sig til landets bander og rockergrupper.

Opdeler man tallene i grafer, tegner der sig et billede af en ustabil situation, hvor tallene hopper op og ned fra år til år.

Et eftersyn af de forhenværende tre bandepakker viser ifølge Justitsministeriet, at tiltagene har haft "mærkbare effekter".

Omvendt er der på en række områder fortsat store udfordringer med miljøet, lyder det.

Rapporten fastslår, at det ikke er muligt for Rigspolitiet at vurdere, hvorvidt det nuværende lavere antal af registrerede bandemedlemmer er en direkte afledt effekt af bandepakkerne.

Usikkerheden består i, at man ikke ved, hvorvidt det beror på skiftende registreringspraksis og generelt øget opmærksomhed, eller om udviklingen kan skyldes de "sædvanlige dynamiske forhold, miljøet generelt er præget af".

Særligt medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF), der blev dannet i København i 2012, har været omdrejningspunkter i flere store sager.

For to år siden blev det afgjort i Højesteret, at banden er en forening med et ulovligt øjemed, hvorfor den blev opløst.

Senest viser et konfliktnotat fra politiet, at Hells Angels og LTF har indledt en voldelig konflikt, der kædes sammen med drabet på en 30-årig mand på Christiania 26. august og en eksplosion lørdag ved Hells Angels' klubhus ved Svanevej i København.

Tirsdag præsenterede regeringen en ny bandepakke, der "først og fremmest skal forhindre, at børn og unge rekrutteres", siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til DR.

