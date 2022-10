Inflationen ramte 10 procent i september - det højeste niveau i 40 år. Det gør det svært at sikre reallønnen i de kommende overenskomstforhandlinger.

Mens inflation fylder i den politiske debat i valgkampen, så er repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere ved at varme op til forhandlinger om, hvor meget lønnen skal stige for privatansatte de næste år.

På et bagtæppe af tårnhøj inflation og historisk tilbagegang i lønmodtagernes købekraft er der lagt op til svære forhandlinger, vurderer flere arbejdsmarkedsforskere.