Historiske og kulturelle seværdigheder i Bruxelles

Som turist i Bruxelles er der nok at se. Interesserer man sig for historie og kultur, er byen særligt interessant. Bruxelles er fuld af historiske og kulturelle seværdigheder. Her er to af de vigtigste

Bruxelles er både Belgiens hovedstad, men på mange måder er Belgien også Europas hovedstad. Det er i hvert fald EU's hovedstad.

Det afspejler sig i byen, der er meget multikulturel, og hvor mange forskellige nationaliteter sætter sit præg på hverdagen.

Ud af de 1,1 million indbygger er mere end halvdelen af ikke-belgisk oprindelse. Byen har et stort antal udlændinge dels på grund af, at EU og flere andre internationale institutioner og firmaer er placeret her, dels på grund af de mange indvandrere og migranter, der er tilflyttet fra især Nordafrika og Tyrkiet. Alene den congolesiske befolkning tæller 35.000 mennesker, der bor spredt over hele Bruxelles, men gør deres dagligvareindkøb i Matongé-kvarteret.

Både fransk og nederlandsk er dominerende sprog i Bruxelles, men flertallet har fransk som modersmål.

Oprindeligt var Bruxelles en flamsktalende by. Derfor er alle stednavne i byen er skrevet på både flamsk og fransk, hvilket godt kan være lidt forvirrende som turist.

Og der er god grund til at besøge den belgiske hovedstad som turist. Byen rummer et utal er historiske og kulturelle seværdigheder, der er et besøg værd.

Grand Place: Et historisk midtpunkt

En af de mest populære seværdigheder i byen, er den historiske plads Grand Place. Pladsen er byens største attraktion, og mange mener ligefrem, at det er en af klodens smukkeste pladser.

Grand Place ligger i centrum af den gamle bydel med dens krogede, snævre og brostensbelagte gader.

Den bilfri plads oser af stemning, og det gælder ikke mindst om aftenen, hvor de oplyste bygninger skaber en helt anderledes atmosfære. Grand Place bør opleves i såvel dagslys som om aftenen.

Pladsen er på mange måder Bruxelles' midtpunkt – både geografisk, historisk og turistmæssigt. Handelsmæssigt var den også et centrum helt frem til 1959 i sin egenskab af stor markedsplads.

Rådhuset er pladsens dominerende bygning og et sandt gotisk mesterværk med sine mange søjler og statuer. Rådhuset fylder hele pladsens sydvestlige del, og det imponerende rådhustårn er 96 meter højt. Toppen af tårnet prydes af en tre meter høj statue af byens skytshelgen, St. Michel.

Rådhuset blev oprindelig opført i 1400-tallet, og genopførelsen efter bombardementet i 1695 medførte ikke de store arkitektoniske ændringer.

På den modsatte side af pladsen ligger det næsten lige så attråværdige Maison du Roi

– kongens hus. Ingen belgisk konge har dog nogensinde boet her, og navnet stammer fra dengang, hvor bygningen udgjorde de spanske monarkers residens.

I dag huser bygningen bymuseet, der rummer en imponerende samling af malerier, vægtæpper og gobeliner fra 1500-tallet.

Parc du Cinquantenaire: Et kulturelt midtpunkt

Parc du Cinquantenaire i Bruxelles er på mange måder et kulturelt samlingspunk. Parken både huser tre museer samt en af klodens største triumfbuer.

Parc du Cinquantenaire ligger i den østlige del af Bruxelles i det såkaldte Europa-kvarter, der har fået sit navn fra de mange EU-bygninger, der blandt andet omfatter EU-Kommissionen, EU’s ministerråd samt EU-Parlamentet. I parkens nordvestlige hjørne ligger en moské, som er byens ældste.

Parken har flere bænke og græsplæner som rekreativt område for både lokale og turister. Planlægger man at besøge alle tre museer, er det oplagt at tage sig et hvil her.

I Parc du Cinquantenaire finder man også Bruxelles triumfbue.

Ved første øjekast er det svært ikke at komme til at tænke på den triumfbue, der står på Champs-Élysées i Paris. Den belgiske version er da også bygget med inspiration fra buen i Paris. De to minder derfor om hinanden i udseende og opbygning.

Noget af af buen er tegnet af den belgiske arkitekt Gédéon Bordiau, mens det resterende blev tegnet af den franske arkitekt Charles Girault, der også stod for færdiggørelsen af den store triumfbue. Den stod færdig i 1905 til fejringen af Belgiens 75-årsjubilæum.

Et af de tre museer i parken er Musée Royaux d’Art et d’Historie – det kongelige museum for kunst og historie – også kaldet Musée du Cinquantenaire.

Museet giver et spændende indblik i klodens kunst- og kulturhistorie gennem de seneste par årtusinder og har omfattende samlinger fra antikken. Besøgende kan blandt andet betragte indholdet fra egyptiske grave, søjler fra græske templer samt diverse genstande fra Romerriget, ligesom der er et stort udbud af islamisk og fjernøstlig kunst.

Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire er et militærhistorisk museum.

Her kan våbeninteresserede se eksempler på våben fra middelalderen og frem til i dag, og dertil kommer uniformer, militærkøretøjer, medaljer og alverdens andre militære genstande.

Ældre og nyere krigshistorie er også forklaret, og blandt andet er der et stort afsnit om Napoleons nederlag ved Waterloo, som geografisk ikke ligger langt fra Bruxelles.

Det militærhistoriske museum rummer en hal, der er fyldt med alverdens ældre militærfly. Samlingen er på henved 100 fly, hvilket gør den til en af de største i verden.

Det tredje og sidste museum er Autoworld, der som navnet antyder appellerer til folk med interesse for gamle biler. Med en samling på omkring 400 køretøjer er det angiveligt Europas største veteranbilsmuseum, og her er noget for enhver smag.

Her er biler fra automobilens fødsel i 1886 og frem til 1970’erne, og her kan man blandt andet nærstudere gamle Bentleyer, Bugattier samt flere limousiner, som medlemmer af den belgiske kongefamilie har kørt i gennem tiden.