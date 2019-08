Overblik: Her er syv historiske undskyldninger

Der er meget forskellige holdninger til, hvorvidt stater bør undskylde for fortidens overgreb, som statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde over for Godhavnsdrengene forleden. Her bringer Kristeligt Dagblad syv eksempler på undskyldninger givet af statsledere

Til manges glæde var det en berørt dansk statsminister, Mette Frederiksen (S), der forleden gav en officiel undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn på Godhavn. De blev i perioden fra 1946 til 1976 udsat for vold, seksuelle krænkelser og medicinske forsøg under anbringelsen på børnehjemmet Godhavn, hvor de burde være blevet beskyttet af statens tilsyn. I samme ombæring åbnede statsministeren for at give andre statslige undskyldninger og nævnte herunder de grønlandske børn, som blev tvangsflyttet til Danmark i 1951.

Her bringer Kristeligt Dagblad syv andre eksempler på undskyldninger, som verdens statsledere gennem tiden har givet:

1970: Brandts berømte knæfald foran jødisk mindesmærke

Den daværende tyske forbundskansler Willy Brandt faldt til alles overraskelse på knæ ved et mindesmærke over de polske jøder under et besøg i Warszawa i 1970. Her undskyldte han for de systematiske drab på de seks millioner jøder, som døde under Anden Verdenskrig. Hermed markerede han, at Tyskland ikke ønsker at fortrænge fortidens begivenheder, men vedstå sig sit ansvar.

1997: Blair undskylder for manglende hjælp under hungersnøden i Irland

Den daværende britiske premierminister Tony Blair undskyldte i 1997 for hungersnøden i Irland i 1845-1849. Under en mindekoncert i Cork sagde han, at ’’de, der regerede i London’’ var medansvarlige for irernes smerte ved ikke at yde hjælp til de sultende irere på trods af Storbritanniens økonomiske udvikling. Den Store Sult kom i vid udstrækning til at definere det historiske forhold mellem Storbritannien og Irland.

1999: Poul Nyrup Rasmussen undskylder for tvangsforflyttelse af Thule-befolkningen

Efter forhandlinger mellem Danmark og Grønland undskyldte tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) i 1999 for den forflyttelse, der fandt sted af Thule-befolkningen i forbindelse med anlæggelsen af den amerikanske luftbase i 1953. Bopladsen Uummannak blev forflyttet og Thule Air Base anlagt, selvom det skadede befolkningens muligheder for at fange fisk og skabte en række miljøgener. 116 indbyggere blev tvunget fra hus og hjem, mens Grønland endnu var en dansk koloni, hvilket landsretten i 1999 konkluderede var retsstridigt.

2005: Anders Fogh Rasmussens undskyldning til de afviste tyske jøder

I maj 2005 sagde tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) officielt undskyld for Danmarks afvisning af tyske flygtninge under Besættelsen. De var jøder, som søgte tilflugt fra nazisternes forfølgelser, men i stedet for at hjælpe, udviste den danske stat dem tilbage til Tyskland. Undskyldningen faldt på 60-året for Befrielsen, hvor Fogh Rasmussen kaldte det en skamplet i Danmarks historie og betonede, at de udviste flygtninges skæbne blev lidelse og død i koncentrationslejrene.

2008: Australiens undskyldning til aboriginerne

I februar 2008 undskyldte daværende premierminister i Australien Kevin Rudd for ydmygelserne begået mod landets oprindelige befolkning, aboriginerne. Dette fandt sted under en historisk ceremoni, hvor det oprindelige folks traditionelle sange og danse blev fremført. Særligt handlede undskyldningen om de tvangsfjernelser, som fandt sted indtil 1960’erne og anslås at omfatte flere end 100.000 børn.

2015: Shinzo Abe undskyldning til de koreanske "trøstekvinder"

Japans premierminister, Shinzo Abe, undskyldte i 2015 med det mest dybfølte japanske ord for undskyld – owabi - for de krigsforbrydelser, Japan udsatte sine nabolande for. Ved samme lejlighed undskyldte han til de op mod 200.000 koreanske kvinder - de såkaldte "trøstekvinder", som den kejserlige hær havde tvunget til at prostituere sig selv over for japanske soldater. De mest konservative japanere mente dog ikke man skulle undskylde, da kvinderne fik betaling.

2016: Merkel undskylder for drabene begået i Namibia under koloniseringen

Den tyske forbundskansler Angela Merkel undskyldte i 2016 for drabene på omtrent 80.000 mennesker fra 1904-1908 i Namibia. Drabene fandt sted under Det Tyske Kejserriges kolonisering af Namibia, dengang Tysk Sydvestafrika, og betegnes som værende århundredets folkedrab. Flere historikere har karakteriseret begivenhederne som værende en frontløber for holocaust, da tyskerne behandlede afrikanerne som en underlegen race, hvilket de forsøgte at bevise igennem medicinske forsøg af fangernes hoveder og kønsdele.

Selvom der er blevet givet nogle statslige undskyldninger gennem tiden, er der langt flere, som ikke er blevet givet. På 100-året for salget af De Vestindiske Øer til USA i 2017 mente flere, at Danmark skulle undskylde for slavehandlen på øerne. Tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), undskyldte aldrig officielt, men holdt en tale, hvori han markerede tydelig afstand til begivenhederne.

Tyrkiets daværende premierminister og nuværende præsident, Recep Tayyip Erdogan, beklagede i 2014 for det armenske folkedrab i perioden 1915-1917. Det opfattede Armeniens daværende præsident Serzh Sargsyan dog som en hul og symbolsk gestus fremfor en reel undskyldning, da Erdogan ikke vil bruge betegnelsen folkedrab.