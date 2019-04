Historiker: Hitler har fået et nyt åndeligt barn

Så vidt vides blev Adolf Hitler ikke biologisk fader til børn. Men åndeligt talt har han fået mange. Nu har han så også fået et barn i Danmark med Rasmus Paludans Stram Kurs, skriver historiker

Så vidt vides blev Adolf Hitler ikke biologisk fader til børn. Men åndeligt talt har han fået mange. Hans racelære begyndte med de lange næser og endte i Auschwitz.

Nu har han så også fået et barn i Danmark med Rasmus Paludans Stram Kurs.

Det måtte jo komme. Med så mange års negativ udlændingedebat, anført af Dansk Folkeparti, har vi her i landet fået en sygt klima.

Nu er det ganske vist muslimerne, det går mest ud over i Stram Kurs.

Egentlig er det måske godt, at Rasmus Paludan sandsynligvis kommer med i det kommende folketingsvalg. For nu bliver de herrer og damer overhalet højreom. Nu kan Martin Henriksen (DF) og hans tro tjenerinde Inger Støjberg (V) se de yderste konsekvenser af deres politik omkring udlændinge.

Pesten, racisme i renkultur, er blevet en del af Danmark.

Vi ved endnu ikke, hvor mange følgere Rasmus Paludan får. Det her er et momentum i danmarkshistorien. Så vidt er det kommet.

Der var ikke mange, der med Hitlers racelære i sin tid havde forestillet sig Auschwitz. Og så vidt kommer det heller ikke i dag.

Men historien viser os gang på gang, at svinehunden ikke ligger ret langt nede under vores polerede overflade. Til enhver tid er det realistisk at forvente også det værste af mennesker.

Sven Thorgaard er pastor emer. og cand.phil. i historie