Hjemmearbejde er tilbage: Men krav om skærm og stol gælder ikke

HK kritiserer, at normale regler for udstyr til ansatte, der arbejder hjemme, i periode ikke er gældende.

Regeringen og sundhedsmyndighederne opfordrede i sidste uge til hjemmearbejde frem til 5. januar for at begrænse smitten med coronavirus.

Når man arbejder hjemme regelmæssigt gælder der særlige krav til, hvilket udstyr der skal stilles til rådighed - blandt i forhold til en stol og computerskærm. Regelmæssigt arbejde er defineret som mere end én dag om ugen.

Men Arbejdstilsynet har vurderet, at de regler ikke gælder for de personer, der alene arbejder hjemme i den kommende hjemmeperiode.

Det vækker kritik hos fagforeningen HK, der mener, ansvaret for en god arbejdsposition dermed ligger hos de ansatte og ikke virksomheden.

- Når der er en generel opfordring til at arbejde hjemme, så burde Arbejdstilsynet ikke komme med sådan en melding. Det er helt uforståeligt, siger næstformand Mads Samsing.

- Når de her regler om udstyr ikke gælder, så vil der være en masse, som arbejder hjemme med dårligt udstyr og derfor har dårlige arbejdsstillinger og ender med at få fysiske skavanker. Det har vi set under de to tidligere hjemsendelser, og det risikerer at ske igen, siger han.

Kravene er blandt andet, at de ansatte skal have en ordentlig stol samt en ekstern skærm og et tastatur. Det er altså ikke efter bogen at sidde i sofaen og arbejde fra en bærbar.

Opfordringen om hjemmearbejde gælder i første omgang frem til 5. januar, hvor der er færre arbejdsdage end normalt på grund af jul og nytår og afvikling af ferie.

Hos Arbejdstilsynet er begrundelsen for vurderingen netop, at der er tale om en en begrænset periode.

- Arbejdsmiljøloven gælder – også ved hjemmearbejde. Men reglerne for, hvornår der stilles særlige krav til udstyr med mere, gælder ikke, når hjemmearbejde sker i en begrænset periode som den aktuelle.

- Arbejdstilsynet har forholdt sig til det hjemmearbejde, som alene finder sted under den begrænsede periode, hvor regeringen har opfordret til hjemmearbejde. For andet hjemmearbejde gælder reglerne som hidtil, oplyser Arbejdstilsynet i en skriftlig kommentar.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis perioden for hjemmearbejde bliver forlænget.

Arbejdstilsynet oplyser, at det er ved at modernisere reglerne for hjemmearbejde. De nye regler ventes at træde i kraft i starten af 2022.

