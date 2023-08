Hjemmearbejdspladsen bliver stadig brugt i den private sektor

Hjemmearbejde i den private sektor hænger delvist ved efter coronakrisen.

Det viser en rundspørge foretaget af Dansk Industri (DI).

Det skønnes, at cirka 136.000 nu i gennemsnit arbejder hjemme på en normal arbejdsdag i den private sektor. Det er cirka dobbelt så mange som inden coronakrisen.

Christine Secher, der er fagleder for Future of Work i DI, vurderer på baggrund af tallene, at hjemmearbejde er kommet for at blive.

Der er dog langt op til de godt 800.000, som arbejdede hjemme på tværs af den private og offentlige sektor under coronaepidemien.

- Det vidner om, at hjemmearbejde er blevet mere balanceret, siger hun.

Omfanget af hjemmearbejde varierer både på tværs af virksomheder og brancher, viser tallene.

Det er således særligt i servicebranchen, at hjemmearbejde fortsat er ganske populært. Over halvdelen af de hjemmearbejdende i undersøgelsen kommer fra servicefag.

Christine Secher påpeger, at der både er fordele og ulemper ved hjemmearbejde.

- Fordelen ved hjemmearbejde er bedre work/life-balance og en bedre udnyttelse af tid. Det er ikke kun i forhold til mindre tid til transport, det handler også om en bedre udnyttelse af arbejdsdagen, siger hun.

- På den anden side udfordrer øget hjemmearbejde lederne. Ledelsesopgaven er anderledes, når de ansatte ikke er på kontoret i samme omfang, og når det er forskelligt, hvem der er på kontoret og hvornår.

- En anden udfordring er tætte relationer i samarbejde og vidensdeling, lyder det videre.

498 virksomheder, der repræsenterer godt 58.000 lønmodtagere, har deltaget i undersøgelsen.

