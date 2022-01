Hjemmehjælper kom til røgfyldt bolig - kvinde lå død derinde

Politiets teknikere arbejder på at fastslå årsag til brand hos ældre kvinde, som blev fundet død torsdag.

En hjemmehjælper ankom torsdag morgen til en bolig i Dalby ved Haslev på Sjælland og konstaterede, at boligen var fuld af røg.

Der blev slået alarm, og det viste sig, at der indenfor lå en kvinde, som var afgået ved døden, oplyser Michael Skræddergaard, der er er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Hjemmeplejen kommer for at tilse en borger og konstaterer, at rækkehuset er røgfyldt. Vi modtager anmeldelsen klokken 08.40, fortæller han.

Den afdøde er en 72-årig kvinde, og politiet har nu iværksat forskellige undersøgelser, som skal kaste nærmere lys over sagen.

Blandt andet skal dødsårsagen fastslås, og så skal man forsøge at finde ud af, hvad der har været årsag til branden.

- Vi skal have nogle teknikere på, som skal gennemføre en række undersøgelser, før vi kan sige noget om brandårsagen, fortæller Michael Skræddergaard.

/ritzau/