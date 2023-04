Hjemmepasser idømt ni års fængsel for voldtægt af piger

En 42-årig mand, der var ansat som hjemmepasser for en pige, begik seksuelle overgreb mod både pigen og hendes to søstre.

Desuden har han i et andet job som omsorgshjælper på et bosted voldtaget en mentalt retarderet kvinde.

Torsdag har Retten i Horsens idømt ham ni års fængsel i den grove sag, oplyser anklager Lone Hesselmark.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at den 42-årige mand flere gange begik seksuelle overgreb på de tre søstre i deres hjem, hvor han kom som hjemmepasser for den ene pige.

Retten har i dommen lagt vægt på, at han var betroet den ene pige til opdragelse.

Hun var 11 år, da overgrebene begyndte. De stod på i en periode på fem år. Ifølge retten var der tale om en fuldbyrdet voldtægt samt flere andre seksuelle overgreb.

Overgrebene mod den anden søster foregik, fra hun var 12 år, mens den tredje søster blev udsat for overgreb fra 11-års-alderen.

De seksuelle overgreb mod søstrene stod på frem til 2020.

Foruden overgrebene er han dømt for at tage børnepornografiske billeder af den ene af søstrene.

Ifølge Horsens Folkeblad var det pigernes mor, som i februar 2022 gik til politiet med mistanken om, at den 42-årige ven af huset havde udsat pigerne for overgreb.

Ikke længe efter - i marts samme år - voldtog han en beboer, der er mentalt retarderet, på et bosted hvor han var omsorgsmedarbejder.

Efterfølgende blev han anholdt og har siden været varetægtsfængslet.

Manden har i retten nægtet sig skyldig i voldtægten på bostedet og overgreb på to af de tre søstre.

Den pige, som han var hjemmepasser for, havde han ifølge sin egen forklaring "et kærestelignende forhold" til.

Foruden de ni års fængsel skal den 42-årige betale erstatning til pigerne på mellem 75.000 og 200.000 kroner.

Desuden idømmes han et forbud mod at have børn under 18 år på besøg og mod at arbejde med piger under 18 år. Han må heller ikke længere arbejde med personer med mentalt handicap.

Senioranklager Lone Hesselmark havde krævet ti års fængsel til manden.

- Det er groft, at der er flere ofre, og at man forgriber sig på børn, som er værgeløse ofre, og at man skaffer sig adgang til ofre gennem sit arbejde. Det er også derfor, at min påstand var ti år, siger anklageren.

Den dømte tog betænkningstid, i forhold til om han vil anke dommen til landsretten.

Af hensyn til, at ofrene ikke skal kunne identificeres, nævner Ritzau ikke mandens navn.

/ritzau/