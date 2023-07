Hjemmerøver slår til igen mod ældre mand i Nordjylland

På fem dage er der begået to hjemmerøverier hos ældre mænd, der bor alene på landejendomme i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet mistænker, at det er samme gerningsmand, der står bag begge forbrydelser.

- Gerningspersonens adfærd ligner meget den fremgangsmåde, som vi også så i forbindelse med hjemmerøveriet mandag 24. juli. Vi har derfor grund til at antage, at der kan være tale om samme person, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved det første hjemmerøveri, som politikredsen henviser til, dukkede en hjemmerøver op hos en mand i 80'erne på en adresse i Flauenskjold.

Den ældre mand sad omkring klokken 11.20 i sin sofa, da en mand pludselig stod foran ham i stuen og pegede på ham med et oversavet jagtgevær.

- Giv mig dine penge!, sagde hjemmerøveren angiveligt højt flere gange til den ældre mand.

Men manden fandt ikke værdier til røveren. I stedet opstod der tumult mellem de to, så den ældre mand blev skubbet omkuld, og hjemmerøveren smuttede fra stedet med offerets bilnøgler - dog uden bilen og også uden kontanter eller andet fra adressen.

Det andet hjemmerøveri fandt sted fredag den 28. juli hos en mand i 70'erne på en adresse mellem Øster Brønderslev og Klokkerholm. Manden hvilede sig i sin seng, da han cirka klokken 13.15 hørte støj i sin entré og råbte, at vedkommende bare skulle komme ind.

- Umiddelbart derefter stod en - for offeret - ukendt person foran hans seng, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg i pressemeddelelsen.

Den fremmede havde et oversavet jagtgevær med og ville have den ældre mand til at aflevere dankort og penge. Men den ældre mand gjorde intet. I stedet fandt røveren selv offerets pung i en skuffe, hvorfra han tog kontanter.

Hjemmerøveren tog også en mobiltelefon fra den ældre mands brystlomme og forlod så stedet - muligvis i bil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den første mand fik nogle knubs på den ene arm ved overfaldet, men derudover er begge ofrene sluppet uden skader.

Vicepolitiinspektøren kalder hjemmerøverier for "alvorlige", og han beskriver det som en dybt rystende oplevelse for dem, der gennemlever et.

Politiet søger vidner, der kan kaste lys over, hvem gerningsmanden til et eller begge hjemmerøveri er. Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefonnummer 114.

Det første offer har over for politiet beskrevet gerningsmanden som en mand på 20-25 år. Han var cirka 190 centimeter høj, almindelig af bygning, lys i huden og iklædt mørkt tøj og en mørk hue. Han var dansk af udseende og talte dansk uden accent.

Det andet offer beskriver ligeledes en mand, der er lys i huden, og som taler dansk uden accent. Dog vurderer han, at hjemmerøveren var 30-35 år, 180-190 centimeter høj og muskuløs af bygning.

Desuden havde han på gerningstidspunktet kort, sort hår og var iført en mørk kasket, solbriller og lys tøj.

/ritzau/