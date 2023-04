Hjort anklages for at have fortalt hemmeligheder fem gange

Fem gange skal den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen have røbet statshemmeligheder.

Det påstår anklagemyndigheden i den kommende straffesag.

Fredag har Statsadvokaten i Viborg frigivet en kopi af anklageskriftet til medierne, og heri kan man læse, at der er rejst tiltale om overtrædelse af straffelovens paragraf 109 ved fem forskellige lejligheder.

Men statsadvokaten har ikke givet fuld indsigt.

Der er ikke datoer i den redigerede udgave, og det fremgår heller ikke, hvad den tidligere minister skal have sagt.

Desuden har statsadvokaten fjernet oplysninger om, til hvem Claus Hjort skal have givet de angiveligt hemmelige oplysninger.

Det har tidligere været fremme, at sagen formentlig blandt andet skyldes hans medvirken i programmet Lippert på TV 2 News.

Her diskuterede han 15. december 2021 samarbejdet mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af kommunikation i kabler.

Claus Hjort sagde i interviewet, at han måtte være forsigtig med, hvad han sagde.

"Men så må jeg jo risikere fængselsstraf", bemærkede han.

Debatten skyldtes, at der var offentlig blæst om samarbejdet. Der var rejst mistanke om, at danske statsborgere kunne blive udsat for ulovlig overvågning.

Få dage inden interviewet havde en kommission bestående af tre landsdommere imidlertid slået fast, at der ikke var noget at bebrejde blandt andre den hjemsendte chef for FE, Lars Findsen.

Tidligere har Claus Hjort sagt, at straffesagen udelukkende bygger på hans deltagelse i den offentlige debat.

Ifølge anklageskriftet skal han have fået en særlig viden som tidligere forsvarsminister og medlem af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, som også kaldes kontroludvalget.

Alligevel videregav han klassificerede oplysninger - og hemmeligholdelse af dem var af "afgørende betydning" for Forsvarets Efterretningstjenestes evne til at varetage sine opgaver, hævdes det.

Den 75-årige mangeårige politiker nægter sig skyldig. Sagen skal afgøres af Københavns Byret, der behandler sagen over 12 retsmøder i november og december.

