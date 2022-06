HK dropper aldersdiskriminerende regel efter EU-dom

EU-domstol udråber dansk fagforeningsregel til at være aldersdiskriminerende. Det får HK til at rette ind.

Det var i strid med EU-regler om forskelsbehandling, da en tidligere formand i fagforeningen HK/privat ikke måtte genopstille, fordi hun ifølge fagforeningens egne vedtægter var blevet for gammel til det.

Det har EU-Domstolen afgjort torsdag. Afgørelsen får HK til at rette ind.

- Fra i dag er der ikke nogen, der bliver forhindret i at stille op til et betalt valg i HK på grund af alder, siger Anja C. Jensen, der er forbundsformand i HK.

- Det kan vi ikke have siddende på os, så det må vi rette op på, siger Anja C. Jensen.

Ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation kan afgørelsen få betydning for en række fagforeninger - både i Danmark og resten af Europa - fordi flere fagforeninger har en sådan regel.

Reglen findes for at undgå, at formænd bliver siddende for længe og "kommer ud af trit med medlemmerne", skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation i en pressemeddelelse.

Samme begrundelse kommer fra HK.

- Vi har ikke gjort det her for at aldersdiskriminere. Vi har gjort det her for at sikre, at der er en udskiftning i vores rækker, siger Anja C. Jensen.

I HK har de tillidsvalgte nemlig haft tendens til at sidde længe på deres pind, forklarer hun.

- Det må vi finde en anden måde at håndtere på, siger Anja C. Jensen.

Sagen om den tidligere HK-formand begyndte for 11 år siden, da den dengang 63-årige formand måtte gå af.

Det skete efter 18 år på posten, fordi hun ifølge foreningens vedtægter var blevet for gammel.

Kvinden indledte derefter en sag i Ligebehandlingsnævnet i Danmark med en anklage om, at det karrierestop var aldersdiskriminerende.

Her fik hun medhold.

Siden har sagen været behandlet i den danske landsret, hvorfra den gik videre til EU-Domstolen, fordi den danske lovgivning på området var uklar.

Sagen skal nu igen behandles ved landsretten, som selvstændigt skal tage stilling til, hvordan spørgsmålet skal fortolkes i forhold til dansk lovgivning.

Det er EU's direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling, der gør aldersgrænsen ulovlig på europæisk plan.

/ritzau/