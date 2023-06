HK-fællesformand i Østjylland trækker sig efter krænkende adfærd

Fællesformanden for HK Østjylland, Jesper Thorup, trækker sig frivilligt fra sin post efter anklager om krænkende adfærd.

Det oplyser fagforbundet i en pressemeddelelse.

Henvendelserne er kommet i forbindelse med sagen om Lizette Risgaard, der i april trak sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) efter anklager om grænseoverskridende opførsel.

- I HK har vi nultolerance over for seksuel chikane. Det betyder ikke, at man ikke må begå fejl, men hvis ens adfærd gør andre kede af det, utrygge eller krænker dem, så skal man ændre sin adfærd med det samme, man bliver bevidst om det, siger forbundsformand for HK, Anja C. Jensen, i en pressemeddelelse.

Videre lyder det, at HK har haft sin advokat til at gennemgå henvendelserne, hvorefter sagen er blevet forelagt for Jesper Thorup.

Han har på denne baggrund frivilligt valgt at trække sig fra posten som fællesformand af hensyn til HK, siger Anja C. Jensen.

Jesper Thorup havde været fællesformand for HK i Østjylland siden 2016.

/ritzau/