HK vil have åbenhed om løn i virksomheder med over ti ansatte

Hvis der skal komme større lighed i lønnen mellem mænd og kvinder, så skal der være mere åbenhed om ansattes lønforhold i virksomheder.

Det siger Gitte Geertsen, der er næstformand i HK Privat, som er den største sektor i fagforeningen HK.

Hun mener, at der skal være krav om åbenhed om ansattes lønforhold i virksomheder med helt ned til ti ansatte.

- Vi mener, at man skal have løntransparens, siger Gitte Geertsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi mener, at man med helt ned til ti ansatte bør fremlægge en lønstatistik over for sine medarbejdere, der viser nøjagtigt, hvad mændene får, og hvad kvinderne får.

Udmeldingen kommer som reaktion på en ny analyse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) har lavet for HK Handel og HK Privat.

Den viser, at mænd i funktionærjob tjener 19,7 procent mere end kvinder i funktionærjob. Tallene baseres på data om lønforhold fra 2019.

Det er primært personer, som arbejder inden for handel, kontor, lager og nogle tekniske og kliniske områder, der er ansat efter funktionærloven.

Generelt tjener mændene 12,3 procent mere end kvinderne i det private. Det tilsvarende tal i det offentlige er 12 procent.

Gitte Geertsen siger, at de nye tal for lønforskellen er "rystende", men erkender samtidig, at det generelle lønarbejde har fyldt for lidt hos fagforeningen de seneste år. I stedet har der særligt været fokus på for eksempel mere lige barselsforhold.

- Vi har hørt meget om og set andre undersøgelser, der viser, at der er lønforskel på mænd og kvinder. Men at problemet er så stort for vores private funktionærer, det er faktisk temmelig rystende for os, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som det er i dag, skal virksomhederne i Danmark være åbne om lønforhold, hvis de har 35 medarbejdere eller mere.

HK har i flere år haft et ønske om, at løntransparens skal gælde for flere virksomheder.

Eftersom der er mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, bør virksomheder med minimum ti ansatte også være omfattet, siger Gitte Geertsen.

- Hvis man har åbenhed om løn, så ved man også, at så har man et udgangspunkt at forhandle om. Her kan vi risikere, at man ikke engang ved det, siger hun.

Hun henviser blandt andet til Island, hvor løngennemsigtighed har vist sig at virke. Her skal virksomheder med 25 ansatte og opefter fremlægge løn.

Samtidig er Island et af de lande i verden med mest ligeløn, siger hun.

/ritzau/