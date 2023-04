Høj beskæftigelse giver rekordmange indvandrerkvinder i job

Det er gået markant fremad med beskæftigelsen i de senere år, og det er også kommet indvandrerne til gode.

Ved udgangen af 2022 var 64 procent af de 20-64-årige indvandrere i beskæftigelse i et eller andet omfang. Til sammenligning gjaldt det kun for omkring halvdelen for ti år siden.

Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI).

Vicedirektør i DI Steen Nielsen fortæller, at i løbet af de sidste ti år er indvandrernes andel i arbejde steget mere end for personer med dansk oprindelse.

Ifølge analysen har fremgangen for indvandrere været lige stor for mænd og kvinder med en stigning på 14 procentpoint siden december 2012 for begge køn.

Med udviklingen er de 20-64-årige kvindelige indvandrere kommet op på en beskæftigelsesfrekvens på 60 procent.

- Det har historisk været sværere at få indvandrerkvinderne med på arbejdsmarkedet, så det er en meget positiv overraskelse. Selv om andelen er lavere end for kvinder med dansk oprindelse, så er det et rigtig godt skridt og betydningsfuldt for deres integration i Danmark, udtaler Steen Nielsen.

Han peger på, at bedre integration også betyder, at endnu flere kommer i arbejde.

DI-analysen viser udviklingen for forskellige landegrupper, og for indvandrere fra Syrien, Irak, Afghanistan og Somalia har der været tale om meget markante udviklinger.

- Det er meget stærkt, at indvandrere, der i vidt omfang har været flygtninge fra krig og katastrofe, også kommer i arbejde. De har en hel anden bagage med og andre forudsætninger, så der kan være flere barrierer, når de skal i arbejde, siger Steen Nielsen.

Beskæftigelsesudviklingen har været større for indvandrere fra flygtningelande end for grupper som polakker, rumænere, tyskere og briter, som af naturlige årsager har klart højere andele i beskæftigelse.

