Høj beskæftigelse sikrer markant indkomstfremgang

Arbejdsmarkedet har været brandvarmt i løbet af de seneste to år, der har været præget af coronapandemien.

Det kan ses i danskernes gennemsnitlige indkomst, der er steget med 7,3 procent fra 2019 til 2021. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2019 er danskernes gennemsnitlige indkomst steget fra knap 346.000 kroner om året til omkring 371.000 i 2021, når der er taget højde for prisudviklingen, viser tallene.

Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri, er fremgangen både drevet af, at flere er kommet i arbejdet. Men det kan også tilskrives udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og selv om vi ser bort fra udbetalingen af feriepengene, har der været en stor stigning i indkomsterne, konkluderer han i en skriftlig kommentar.

Det var egentlig meningen, at udbetalingen af de indefrosne feriemidler først skulle være blevet udbetalt ved opnåelse af pensionsalderen.

Men for at stimulere den danske økonomi under coronakrisen, valgte politikerne altså at stille midlerne til rådighed hurtigere end planlagt.

Dertil kom en udbetaling af det skattefrie engangstilskud på 1000 kroner for modtagere af overførselsindkomster.

Den gennemsnitlige danske indkomst er steget hvert år siden 2012.

Selv om den gennemsnitlige indkomst er steget markant, betyder det ikke, at danskerne har fået et større rådighedsbeløb. Det skriver Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation, i en kommentar.

- Inflationen er på kort tid eksploderet til det højeste i 39 år, og det æder en stor del af vores indkomst op. Alene det vil få danskernes realindkomster til at falde betydeligt i år.

- Ikke nok med det, så bortfalder udbetalingen af de indefrosne feriepenge i år, og det vil føre til, at indkomsterne falder yderligere sammenlignet med de to foregående år, lyder det.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser også, at danskerne indbetalte et rekordstort beløb til pensionsopsparingerne sidste år.

Det kommer dog ikke som nogen overraskelse, når man tager højde for den højere gennemsnitlige indkomst, skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Danskernes pensionsindbetalinger bliver i overvejende grad udregnet som en procentdel af lønnen, og derfor giver det god mening, at pensionsindbetalingerne stiger i takt med, at også lønningerne peger opad, skriver han.

Danskerne satte 130,4 milliarder ind på pensionsopsparingen sidste år. Det er syv milliarder mere end året før.

/ritzau/