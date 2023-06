Høj pris på mel og æg koster Lagkagehuset 216 millioner

Lagkagehuset gik ud af 2022 med et trecifret millionunderskud.

I regnskabet for sidste år fremgår det, at bagerikæden tabte 216 millioner kroner.

Til sammenligning lød underskuddet på 89 millioner kroner året før.

Med underskuddet har Lagkagehuset tabt penge hvert eneste år, siden et ejerskifte i 2017, hvor to kapitalfonde med Nordic Capital i spidsen, overtog ejerskabet.

Men selvom bundlinjen byder på røde tal, lader det ikke administrerende direktør i kæden slå sig ud. Jason Cotta lægger derimod vægt på den stigende omsætning.

Omsætningen slår i 2022 rekord ved at nå sit højeste niveau i selskabets historie på 1,3 milliarder kroner.

- Selvom rekordmange gæster har lagt vejen forbi vores bagerbutikker, så har 2022 været et udfordrende år.

- Vi har oplevet øgede omkostninger i lyset af krigen i Ukraine, som har påvirket råvare- og energipriserne betydeligt. Det afspejler sig i vores driftsresultat, siger Jason Cotta i en pressemeddelelse.

I regnskabet skriver ledelsen, at især prisstigninger på mel, korn og æg har udfordret kæden. Samtidig med at energipriser steg til vejrs, da russisk energi blev udelukket fra markedet.

Lagkagehuset skriver i sin pressemeddelelse, at for at "forløse vækstambitionerne" har bagerikæden investeret i at åbne nye butikker både i Danmark, London og New York det forgange år.

Jason Cotta tror på, at Lagkagehuset kan forbedre sin indtjening de kommende år. Planen for bagerikæden er at sætte tempoet ned på åbningen af nye butikker.

- Vi kan løfte foden fra speederen og i højere grad fokusere på driften.

- Det, forventer vi, vil have en positiv effekt på driftsresultatet, ligesom et forventet fald i råvare- og energipriserne ligeledes vil påvirke næste års resultat positivt, slutter Jason Cotta i meddelelsen.

