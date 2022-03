Høje fragtrater giver Rederiet Norden milliardoverskud

Efterspørgslen på transport af varer til havs har været voksende de senere år, og det mærker man i Rederiet Norden.

Her har man torsdag offentliggjort regnskabet for 2021, og det viser et justeret nettooverskud på 198 millioner dollar. Det svarer til 1,33 milliarder kroner.

Resultatet er det bedste resultat i 11 år og skyldes i høj grad selskabets tørlastdivision.

Her har man øget årets resultat fra 59 millioner dollar i 2020 til 230 millioner dollar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så gjorde det knap så meget, at tankforretningen gav et underskud på 30 millioner dollar.

Med baggrund i den positive udvikling har selskabets ledelse en forventning om, at man kan gøre det endnu bedre i år.

Således er investorerne sat et nettoresultat på mellem 210 og 180 millioner dollar i udsigt.

Og det endda på trods af, at selskabet mandag besluttede sig for at lukke sin russiske forretning ned som en konsekvens af invasionen i Ukraine. Selskabets skibe vil heller ikke lægge an i russiske havne.

Norden er ikke det eneste danske transport- og logistikselskab, der mærker, hvordan verdensøkonomien er kommet i omdrejninger igen.

Selskaber som A.P. Møller-Mærsk og DSV har også aflagt rekordhøje 2021-regnskaber.

/ritzau/