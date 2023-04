Høje priser har medført langt flere sager om benzintyveri

Efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år steg brændstofkriserne kraftigt. Tag bare benzinpriserne, der i perioder var oppe at kysse en pris på 20 kroner literen.

Det har formentlig været medvirkende til et stort antal sager om brændstoftyveri i 2022.

Der blev i politikredsene anmeldt 1084 sager om tyveri af brændstof sidste år mod 428 i 2021, viser tal fra en aktindsigt hos Rigspolitiet.

Tilsvarende blev der rejst 186 sigtelser mod 78 i 2021.

De fleste anmeldelser kom fra Sydsjælland og Lolland-Falster, mens flest blev sigtet i Midt- og Vestjylland.

Hos sidstnævnte peger politiinspektør Hans Roost på de høje priser som en årsag.

Han fortæller, at cirka en tredjedel af sagerne er tyveri fra olietanke i landbruget, mens resten er fra eksempelvis lastbiler, entreprenørmaskiner og privatbiler.

- Vi har afdækket nogle sager med folk af både dansk og udenlandsk oprindelse, der simpelthen kører rundt med biler og trailere med store brændstoftanke på.

- Vi har en formodning om, at det bliver solgt på det sorte marked til halv pris. Det går hurtigt, siger han.

Tallene dækker over tyveri af brændstof fra biler, landbrugsredskaber, olietanke med mere. Det dækker derimod ikke tyverier fra benzinautomater.

Rigspolitiet oplyser, at der ikke kan trækkes tal udelukkende for benzin- og dieseltyverier fra tankstationer.

Gerningskoden, der trækkes fra, dækker nemlig også over andet - eksempelvis tyveri af fysiske dele af benzinautomaten eller kontanter fra automaten.

Forsikringsselskabet Topdanmark kan berette om, at flere og flere kunder ringer om tyveri af benzin, brænde, diesel, træpiller med mere.

Stigningen er på 10-20 procent, vurderer talsperson og pressechef Troels Karlskov.

- Vores bedste bud er, at stigningen skyldes de høje energipriser, og at der er stor efterspørgsel efter alternative varmekilder, skriver Troels Karlskov i en kommentar.

Går man tilbage til 2019, var der også mange sager - 904 anmeldelser og 285 sigtelser. Her var priserne også i den høje ende - dog ikke i nærheden af, hvad de har ligget på i 2022.

Med en tæt sammenhæng mellem høje priser og flere tyverier er det værd at se lidt nærmere på, hvad fremtiden bringer.

Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, er en af dem, der holder nøje øje med benzin-, diesel- og oliepriser.

Han kalder priserne i 2022 "virkelig, virkelig høje". De er faldet lidt igen, men er stadig på et højt niveau, og sådan kan det blive ved i den nærmeste fremtid:

- Vi hælder nok til, at priserne får et lille nøk opad, i hvert fald når det gælder selve olieprisen. Det er simpelthen et spørgsmål om, at der ikke er så meget produktion.

