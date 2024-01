Høje snedriver fylder på travl motorvej inden fyraften

Det kraftige snevejr giver tidligt onsdag eftermiddag de største udfordringer på E45 fra Randers og hele vejen op mod Aalborg.

Det oplyser Carina Meldgaard Frandsen, der er afdelingsleder for driftscentralen hos Vejdirektoratet, klokken 13.30.

- Det er ved at blive så slemt, at det begynder at lukke helt til nu. Vi kan ikke holde den fuldt farbar længere.

Vejdirektoratet forsøger at få gummigeder og såkaldte sneslynger, der skal kaste sne væk fra vejene, sendt ud til de ramte områder.

Men det er besværligt, og det kommer til at tage tid, lyder det.

Nogle steder kan der være pæne spor at køre i, men andre steder ligger store snedriver og dækker motorvejen.

Snedriverne kan i nogle tilfælde være mere end 30 centimeter høje.

Derfor opfordrer hun til at følge politiets anvisninger, som i eksempelvis Østjylland helt fraråder unødvendig udkørsel.

Derudover er det en god idé at holde sig opdateret på Vejdirektoratets trafikkort, mens det kan være en idé at lytte til trafikmeldinger fra radio og tv, lyder det fra afdelingslederen.

- Skal man alligevel ud at køre, skal man tage en skovl med i bilen, og så skal man have en flaske vand og et tæppe med, hvis man skulle komme til at sidde fast derude.

- For det er der en risiko for, understreger Carina Meldgaard Frandsen.

I Nordjylland vil cyklister i Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune opleve, at cykelstierne ikke vil være ryddet.

Det er nemlig slet ikke muligt for Vejdirektoratet at komme frem til disse områder.

I det sydlige Jylland, på Fyn samt på Sydsjælland og Lolland er der risiko for vand på vejene.

/ritzau/