Højere fragtrater giver Mærsk danmarkshistoriens største overskud

Aldrig før har et dansk selskab tjent så meget, som Mærsk har i 2021.

Overskuddet i den danske containervirksomhed lyder på hele 117,5 milliarder kroner. Det er rekord for både Mærsk og samtlige danske selskaber til dato.

Den altoverskyggende årsag til det rekordstore overskud er højere fragtrater i 2021.

Fragtrater fortæller, hvor mange penge Mærsk får for at sejle med containere for sine kunder. Jo højere fragtraterne er, jo mere bliver Mærsk altså betalt.

De højere fragtrater har medvirket til at give Mærsk en omsætning på 402,5 milliarder kroner. Også det er rekord for selskabet.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, er det svært at underdrive de resultater, som Mærsk har opnået i 2021.

- Det er en helt vild størrelse, når man kigger på et selskab, som tjener mere end 100 milliarder kroner, siger Per Hansen.

Fragtraterne er i 2021 steget af flere årsager.

En af årsagerne er, at efterspørgslen på at få fragtet varer rundt i verden har været ekstraordinært stor under coronapandemien.

En anden årsag er, at der flere gange i løbet af 2021 har været forstyrrelser i den internationale skibsfart og godstransport.

De forhold har medvirket til at skrue fragtraterne i vejret - til glæde og til gavn for Mærsk.

- Ekstraordinære markedsvilkår førte til rekordhøj vækst og indtjening i A.P. Møller - Mærsk, men også til flaskehalse og forstyrrelser i de globale forsyningskæder og dermed store udfordringer for vores kunder, siger Søren Skou, administrerende direktør i Mærsk.

- Vi investerede derfor massivt i at afbøde problemerne blandt andet ved at øge kapaciteten i vores flåde, forbedre produktiviteten i vores terminaler og udbygge vores globale tilstedeværelse inden for logistik, siger han i en kommentar til regnskabet.

Topchefen kan derudover fortælle, at Mærsk holder fast i tiltagene, da den nuværende markedssituation ventes at fortsætte ind i andet kvartal af 2022.

- Samtidig har dialogen med kunderne ændret sig fra tidligere at fokusere på enkeltløsninger og korte aftaler til nu at handle om langvarige partnerskaber og løsninger, der understøtter hele forsyningskæden, siger Søren Skou.

Med hensyn til 2022 er Mærsk optimistisk omkring at kunne præstere endnu et stort overskud.

Målt på driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger - også kaldet ebitda - spår Mærsk at lande et resultat på omkring 156,3 milliarder kroner.

Det er stort set samme niveau, som der blev opnået i 2021.

/ritzau/