Højere pris for fragt sender flere milliarder til Mærsk

En ekstraordinær markedssituation betyder nu, at det økonomiske facit for 2021 ser ud til at blive bedre end ventet for A.P. Møller-Mærsk.

Det store selskab havde tidligere spået, at 2021 ville resultere i et underliggende driftsresultat før af- og nedskrivninger på op mod 23 milliarder dollar.

Men stigende fragtrater - prisen for at få fragtet en container - i de sidste tre måneder af sidste år har betydet, at det resultat nu ventes at lande på 24 milliarder dollar.

Det oplyser A.P. Møller-Mærsk fredag i en meddelelse til fondsbørsen, hvor det store selskab er noteret.

Det sker, efter at selskabet har opgjort de foreløbige tal for året, der dog endnu ikke er revideret.

Driftsresultatet er kort sagt de penge, der er tilbage fra salget i en virksomhed, når udgifterne til varer, administration, løn og ned- og afskrivninger er trukket fra.

Mærsk havde tidligere spået, at driftsresultatet ville lande på 22-23 milliarder dollar. Nu ventes det altså at blive knap ti milliarder kroner mere, end hvis det var landet i midten af det spænd.

