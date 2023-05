Højere priser får forbrugere til at fravælge økokød fra Danish Crown

Prisstigninger går ud over Danish Crowns økologiske forretningsben, Friland.

Mens omsætningen i hele koncernen er steget 15 procent i regnskabsårets første seks måneder, er den faldet 13 procent i Friland.

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse i forbindelse med halvårsregnskabet, som er blevet offentliggjort torsdag.

På sigt kan det gå ud over mængden af økologiske varer fra danske landmænd i køledisken. Det mener Friland-direktør Claus Hein.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er helt afgørende, at vi får løftet salget, så det igen bliver økonomisk bæredygtigt at have økologisk dyrehold i Danmark, siger han i pressemeddelelsen.

- For vi nærmer os et punkt, hvor mange af vores producenter kommer til at vælge, om de vil fortsætte deres økologiske produktion.

I månederne mellem oktober og marts omsatte Friland for 478 millioner kroner.

Det er ikke kun Friland, der har haft svært ved at sælge økologisk kød den seneste tid.

Sidste år faldt salget af økologisk svinekød, kyllingekød og oksekød henholdsvis 26, 27 og 20 procent. Salget er målt i mængde.

Det viste tal fra Danmarks Statistik i april.

Udviklingen skyldes ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, at pris er vigtigere for forbrugerne end økologi.

Når kød stiger i pris, vil forbrugerne derfor være tilbøjelige til at gå på kompromis på det område. Det forklarede Brian Friis Helmer i april.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det samlede salg er økologiske fødevarer faldt sidste år med tre procent sammenlignet med 2021.

Også Frilands betaling til de økologiske svineproducenter er faldet det seneste år.

I første halvdel af dette regnskabsår fik svineproducenterne i gennemsnit 22,40 kroner per kilo. Året før lød kilobetalingen på 25,76 kroner i gennemsnit.

Det har ifølge Claus Hein betydet, at de andelsejere, der leverer økologiske grise, ikke kan leve af at levere til Friland. Det skyldes høje priser på foder og energi, mener direktøren.

Betalingen for økologisk oksekød er i samme periode steget knap en krone grundet lavt udbud af oksekød i Europa. Det oplyser Danish Crown.

I hele Danish Crown-koncernen faldt leveringen af slagtegrise med 13 procent i regnskabsårets første halvdel sammenlignet med samme periode året før.

Selv om den samlede omsætning i koncernen var højere end året før, endte resultatet på 900 millioner kroner. Det er cirka 200 millioner kroner mindre end året før.

/ritzau/