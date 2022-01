Højere priser giver ekstraregning på flere tusind kroner

Stigende energipriser har de seneste måneder været med til at gøre hverdagen dyrere for danskerne.

Den tendens er fortsat i december, hvor forbrugerpriserne er steget med 3,1 procent i forhold til samme måned året før.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Særligt prisstigninger på elektricitet og benzin har trukket forbrugerpriserne op. De højere priser koster en gennemsnitlig familie flere tusind kroner om året, vurderer privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

- Forbrugerpriserne bevæger sig i øjeblikket med høj fart.

- Det betyder, at det bliver dyrere at være dansker, og en helt almindelig børnefamilie skal have 14.100 kroner mere op af lommen for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden, siger han.

Økonomen bemærker, at fordi det især er prisstigninger på energi, der trækker op, så har den enkelte families forbrugssammensætning stor betydning for, hvor hårdt man bliver ramt.

/ritzau/