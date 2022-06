Højesteret afviser millionkrav i sag om krakket sparekasse

Finansiel Stabilitet har ikke overbevist Højesteret om, at bankdirektør kan gøres ansvarlig for millioner.

Den daværende direktør i Løkken Sparekasse undgår at skulle betale 50 millioner kroner. Han kan ikke gøres erstatningsansvarlig i en sag anlagt af Finansiel Stabilitet.

Højesteret har stadfæstet Vestre Landsrets frifindelse af direktøren for den nordjyske sparekasse, der krakkede for mere end ti år siden.

Det fremgår af Højesterets dom torsdag.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet krævede 50 millioner kroner af tidligere direktør Poul Blicher Johnsen for en stribe engagementer med lån for millioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var en markant nedskalering fra kravet i landsretten, hvor Finansiel Stabilitet anlagde sag mod den tidligere direktør, bestyrelsens formandsskab og den eksterne revision i Løkken Sparekasse. Her lød kravet på 275 millioner kroner.

Sagen drejer sig om, hvorvidt direktøren kunne drages til ansvar for en række udlån. Men ifølge Højesteret har direktøren ikke handlet ansvarspådragende over for sparekassen og kan dermed ikke gøres erstatningsansvarlig for sparekassens tab.

I dommen lyder det blandt andet, at det "ikke er godtgjort, at lånene – der blev bevilget inden finanskrisen – var uforsvarlige."

Løkken Sparekasse krakkede i begyndelsen af 2009.

Ifølge en advokatundersøgelse bestilt af Finansiel Stabilitet hed det blandt andet, at sammenbruddet i Løkken Sparekasse skyldtes en høj risikoprofil og mangelfuld kreditstyring.

Sparekassen besluttede at kaste sig ud i meget store udlån uden at have en kreditorganisation og kreditsagsbehandling, som kunne håndtere udlånene, lød det.

Da finanskrisen brød ud i 2008, endte banken med at tabe store summer på udlånene.

Men bevisbyrden mod sparekassens tidligere direktør er altså heller ikke blevet løftet i Højesteret.

/ritzau/