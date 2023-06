Højesteret frifinder mand for at hejse amerikansk flag

Det var ikke en overtrædelse af straffeloven, da en mand i Nørre Bjert ved Kolding i april 2018 hejste det amerikanske flag, "Stars and Stripes", i sin flagstang. Det slår Højesteret fast i en dom torsdag.

I stedet for at straffe manden har Højesteret tværtimod sagt, at flagning med andre landes flag ikke kan anses for en overtrædelse af den bestemmelse i straffeloven, som anklagemyndigheden havde bragt i spil.

Det er en bestemmelse, som handler om overtrædelser af forbud, der "måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger".

Retten i Kolding frifandt i november 2021 manden, men anklagemyndigheden ankede til Vestre Landsret. Her blev manden i november 2022 dømt.

Landsretten sagde dog, at manden ikke skulle straffes, fordi behandlingen af sagen havde taget uforholdsmæssigt lang tid. Men dømt blev han, og han fik efterfølgende lov til at anke til Højesteret.

Sagen er speciel, da juraen rækker helt tilbage til en kongelig forordning fra 1833. Vejen går via en bekendtgørelse fra 1915.

Men Højesteret mener ikke, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem resolution, bekendtgørelse og straffelov til, at man kan sige, at der er hjemmel til at straffe.

Og derfra er sagen enkel: ingen strafhjemmel, ingen straf - det er i grove træk ordlyden af den allerførste paragraf i straffeloven.

