Højesteret frifinder pensionskæmpe i strid med utilfredse kunder

Et skifte til en ny og tilsyneladende mere moderne pensionsordning viste sig at blive en dyr beslutning for en række pensionskunder.

Kunderne har derfor trukket pensionsselskabet AP Pension i retten - først i Østre Landsret og senest i Højesteret.

Kunderne følte sig ikke tilstrækkeligt informeret om den risiko, der var forbundet med deres valg af en ny pensionsordning, og de har derfor krævet, at omvalget blev annulleret.

Men der er ikke grundlag for, at de nye pensionsaftaler erklæres ugyldige, konstaterer Højesteret, som torsdag middag har frifundet AP Pension i sagen.

I stedet for en garanteret, gennemsnitlige rente skulle kunderne have en ordning med markedsrente, hvor afkastet er usikkert.

Samtidig overtog de risikoen for den såkaldte levetidsforudsætning - altså risikoen for lavere pensionsudbetalinger, fordi man lever længere, end der er forudsat, og dermed en risiko for, at opsparingen ikke rækker.

Højesteret lægger vægt på, at det fremgik af det materiale, kunderne blev præsenteret for i forbindelse med omvalget, at et skifte til den nye ordning ville indebære, at der ikke længere var garanti for størrelsen af deres fremtidige pensionsydelser.

Den øverste retsinstans lægger også vægt på, at Finanstilsynet i 2011 foretog en egentlig vurdering af, om omvalgsmaterialet var i overensstemmelse med god skik.

Og dengang var der ingen anmærkninger fra tilsynet.

Østre Landsret kom i juli 2022 i modsætning til Højesteret frem til, at det var urimeligt, at kunderne skulle bære den økonomiske risiko ved omvalget, og at informationen ikke havde været dækkende.

De berørte kunder kom til AP Pension, da selskabet overtog kunderne hos FSP, Finanssektorens Pensionskasse. AP Pension overtog kunderne, efter at kundernes omvalg havde fundet sted.

Der er ført ni prøvesager, som først blev behandlet af Østre Landsret. Herefter fik AP Pension lov til at føre sagen mod selskabets egne kunder ved landets øverste retsinstans, Højesteret.

