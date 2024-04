Højesteret giver mand lov at anke dom om konfiskation af leasingbil

Højesteret har torsdag afgjort, at en mand, der har leaset en bil, kan anke afgørelsen om konfiskation af bilen til landsretten.

Manden, hvis søn er dømt for at have kørt vanvidskørsel i forbindelse med ulovligt kap- og væddeløbskørsel, havde ikke givet sønnen lov til at bruge bilen. Og han mener derfor, at det er for indgribende, at han mister bilen.

I første omgang ville Vestre Landsret ikke give ham lov at prøve sagen, da retten mente, at han ikke er part i den.

Men det er Højesteret ikke enig i. Den mener, at man som leasingtager skal kunne anke konfiskationer, der har direkte økonomiske konsekvenser for leasingtageren.

Retten mener, at manden, idet han skal betale det økonomiske tab, leasingselskabet led ved konfiskationen af bilen, skal anerkendes som part i sagen.

Det giver ham samme mulighed i sagen, som hvis han havde været ejer af bilen.

I 2021 blev lovgivningen på området ændret for det, der kaldes tredjemandskonfiskation, hvilket betyder, at ejeren af bilen ikke selv var fører under vanvidskørslen.

Med ændringen blev tydeliggjort, at ejere af biler i sådanne sager har ret til en forsvarer, der skal sikre dennes interesser og rettigheder, sådan som det også er i andre straffesager.

Men da manden ikke er ejer af bilen - det er leasingselskabet - var der tvivl om, hvorvidt han skal have de samme rettigheder som en ejer.

Det er det spørgsmål, Højesteret har svaret ja til.

Højesteret afgjorde i 2022, at politiet godt kan konfiskere en bil, hvis en privatperson eller et leasingfirma stiller en bil til rådighed, som en person efterfølgende kører vanvidskørsel i.

Torsdag kom det frem, at 3000 biler er blevet beslaglagt, efter nye regler om vanvidskørsel blev indført i for tre år siden. Indtil videre er der blevet beslaglagt omkring 1000 biler om året.

