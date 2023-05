Højesteret giver skattemyndigheder medhold i milliardopgør

Fem kapitalfonde, der tidligere ejede telekoncernen TDC, og den japanske medicinalkoncern Takeda skal betale samlet cirka 1,2 milliarder kroner i udestående skat efter at have flyttet milliarder ud af Danmark.

Det fastslår en dom fra Højesteret torsdag. Dommen er en stadfæstelse af landsrettens dom i samme sag fra 2021.

Der er tale om de fem kapitalfonde Blackstone, Permira, KKR, Providence og Apax. De overtog hovedparten af TDC i 2005 og forlod ejerkredsen igen i 2012.

Gennem ejerperioden førte fondene rentebetalinger for milliarder af kroner fra Danmark til Luxembourg.

Efter de danske skattemyndigheders opfattelse skal fondene betale skat af overførslerne i Danmark. Det har både Højesteret og Østre Landsret nu fastslået.

Der er tale om godt og vel 800 millioner kroner, som de fem fonde skal betale.

I en sag om rentebetalinger overført til Sverige er det også fastslået, at det japanske medicinalfirma Takeda skal betale 369 millioner kroner i skat.

I begge selskaber mener Højesteret, at der er "gennemført en omstrukturering, der blandt andet indebar indskydelse af selskaber i henholdsvis Sverige og Luxembourg, og at denne omstrukturering måtte ses som et samlet og på forhånd tilrettelagt skattearrangement".

- Efter de oplysninger, som parterne havde fremlagt, kunne det ikke fastlægges, hvad der endeligt var sket med renterne, efter de var strømmet gennem de indskudte selskaber, og det kunne derfor ikke fastlægges, hvem der var retmæssig ejer af renterne, skriver Højesteret i en meddelelse.

Højesteret fastslår, at "skattearrangementerne udgjorde misbrug".

/ritzau/