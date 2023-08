Højesteret holder fast i udvisning af drabsdømt palæstinenser

Højesteret stadfæster en udvisningsdom til en 25-årig statsløs palæstinenser, som i samme sag er dømt for drab på en ung kvinde fra Køge.

Det skriver Højesteret på sin hjemmeside.

Afgørelsen stadfæstes dog med den ændring, at indrejseforbuddet skal gælde i seks år.

Da dommen for drab faldt i byretten i december, blev den 25-årige mand dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden nogen fastsat slutdato.

Anklagemyndigheden ville have haft manden udvist, men han fik i stedet en advarsel i byretten. Den vurdering blev siden ændret i landsretten.

Sagen er speciel, fordi det er et drab, som en 19-årig mand udførte. Alligevel blev de to mænd begge dømt for drab.

Det skete, fordi nævningetinget i Retten i Roskilde fandt det bevist, at drabet på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen blev begået i forening og efter fælles forståelse og forudgående planlægning.

/ritzau/