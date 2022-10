Højesteret ophæver udvisning af mand dømt for drabsforsøg

En mand, der er dømt for at have forsøgt at slå sin mor ihjel, kan ikke udvises af Danmark. Han får derfor lov at rejse tilbage til Danmark igen.

Det har Højesteret afgjort. Landets øverste domstol trumfer dermed afgørelserne fra by- og landsret, der begge mente, at manden skulle udvises.

Den pågældende mand blev i 2019 kendt skyldig i at have forsøgt at slå sin mor ihjel. Han blev dog fundet straffri med henvisning til sin sindssygdom. Manden lider af skizofreni.

I stedet blev han sendt til behandling på en psykiatrisk afdeling og udvist af landet. Det skete med et forbud om nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så snart behandlingsstedet vurderede, at han var færdigbehandlet og i stedet kunne overgå til ambulant behandling, skulle spørgsmålet om udvisning behandles igen.

Men både byretten og landsretten mente, at betingelser for at udvise manden var opfyldt. Det mente manden og hans advokat ikke, og de fik lov at bringe spørgsmålet om udvisning helt til landets øverste domstol.

Det var heldigt for manden, eftersom Højesteret mener, at manden ikke kan udvises af Danmark. Domstolen ophæver med sin kendelse dermed udvisningen.

I sin afgørelse har Højesteret lagt vægt på, at manden er født og opvokset i Danmark. Det ville derfor kræve meget tungtvejende grunde at smide ham ud af landet for altid.

- Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at (manden, red.) ikke kunne udvises. Heller ikke med et tidsbegrænset indrejseforbud, står der i et resume på Højesterets hjemmeside.

Retten fremhæver, at manden er diagnosticeret med skizofreni, og at han op til gerningstidspunktet fik det tiltagende dårligere.

Han var desuden ikke tidligere straffet, og aktuelt er han velbehandlet, ligesom hans forhold til sine forældre og søskende i Danmark er blevet genoprettet.

Det var ifølge behandlingsstedet i høj grad medvirkende til at vedligeholde mandens gode psykiske tilstand.

Under sagens behandling var manden, der var begyndt at læse til ingeniør, udrejst til Tyrkiet.

Men Højesteret vurderer, at mandens tilknytning til Danmark alt andet lige var stærkere end hans tilknytning til Tyrkiet.

Efter behandlingen opretholdt by- og landsret udvisningen, men han kunne ikke udvises, siger Højesteret.

/ritzau/