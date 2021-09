Højesteret opløser voldelig bande

Onsdag faldt klokken endeligt i slag for den kriminelle bande Loyal To Familia.

Højesteret besluttede i en historisk dom at forbyde og opløse banden, forkortet LTF, i medfør af Grundloven.

LTF er en forening, der virker ved vold, mener Højesteret. Derfor kan der gribes ind i en af de grundlæggende frihedsrettigheder.

Dommerne ser politiets forbud mod banden fra 2018 som lovligt. Medlemmerne har siden været indblandet i talrige voldelige konflikter.

Dommen flugter med afgørelser fra Københavns Byret og Østre Landsret.

De ni dommere med retspræsident Thomas Rørdam i spidsen slår fast, at selve formålet med Loyal To Familia var alvorlig kriminalitet.

I Grundlovens paragraf 78 står, at borgerne har ret til at danne foreninger i lovligt øjemed. Men her var formålet altså ikke lovligt.

Banden opstod i 2012-2013 i indvandrermiljøet ved Blågårds Plads på Nørrebro i København. Da den voksede og spredte sig i landet, fulgte en lang række blodige handlinger.

Anklagere har under sagen nævnt 63 skudepisoder. 5 mennesker blev dræbt, 17 såret.

Højesteret kan imidlertid ikke tilslutte sig begrundelsen fra Østre Landsret i 2020.

Forbuddet kan ikke ske med henvisning til stykke 2 i paragraffen, sådan som landsretten gjorde, fastslår Højesteret. Denne del af bestemmelsen gælder nemlig foreninger, som med vold forsøger at påvirke anderledes tænkende. Det har LTF trods alt ikke gjort, mener Højesteret.

For Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative og tidligere justitsminister, er dommen retshistorie.

- Jeg er utrolig glad for og lykkelig over, at Højesteret nu har sagt, at den slags vil vi ikke have i Danmark.

Søren Pape tog i sin tid som minister initiativet til at forbyde og opløse banden.

Han ser sagen som en prøvesag. Afgørelsen åbner for at vurdere, om der er andre kriminelle grupper, man bør overveje at forbyde.

Også justitsminister Nick Hækkerup (S) glæder sig.

- LTF er i min optik en flok forhærdede forbrydere, der med vold og kriminalitet spreder utryghed blandt almindelige danskere. Nu vil vi sammen med anklagemyndigheden og politiet se på, hvad dommen giver anledning til, skriver han til Ritzau.

Under sagen har anklagemyndigheden fremlagt beviser for, at der er udført drab og drabsforsøg i Loyal To Familias navn.

Som almindeligt led i bandens virksomhed er der begået omfattende og alvorlig kriminalitet.

Ifølge Højesteret er banden en forening.

Der har været en fast og hierarkisk struktur. Der var generelle regler om adfærd i forhold til politiet, andre medlemmer og lokalsamfundet. Og der er systematisk givet penge fra kontingenter til fængslede medlemmer og deres pårørende, hedder det.

I landsretten kom det frem, at der er indbetalt over en million kroner til medlemmer bag tremmer.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen har sagt, at denne hjælp har fungeret lidt som en a-kasse.

Han hæfter sig ved, at Højesteret bruger en anden begrundelse for at forbyde banden end landsretten. Ifølge Michael Juul Eriksen giver det bedre mulighed for at bringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

/ritzau/