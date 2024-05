Højesteret skal behandle evakuering af dansk barn i fangelejr

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at en sag om et dansk barn, der har fået tilbudt evakuering til Danmark fra al-Roj-fangelejren i Syrien uden sin mor, kan behandles i Højesteret.

Det skriver Procesbevillingsnævnet på sin hjemmeside.

Både by- og landsret har tidligere sagt, at Udenrigsministeriets tilbud om evakuering var og er tilstrækkeligt, selv om det vil betyde, at drengen adskilles fra sin mor, der ikke længere er dansk statsborger.

Oprindeligt omhandlede sagen tre børn og deres to mødre. Men i juni sidste år vendte regeringen på en politisk tallerken i forhold til den ene kvinde, som sammen med sine to børn blev evakueret.

Sagen omhandler derfor nu kun den ene kvinde, som i øjeblikket befinder sig i al-Roj-lejren med sin syvårige søn.

Udlændingemyndighederne valgte i oktober 2020 at ophæve hendes danske statsborgerskab, fordi hun i 2014 valgte at rejse til Syrien. Kvinden har også somalisk statsborgerskab.

Gennem organisationen Repatriate The Children Denmark lagde kvinden sammen med den anden kvinde sag an mod den danske stat, som i maj 2021 tilbød evakuering af kvindernes tilsammen tre børn. Men altså kun af børnene.

Børnene havde krav på at blive evakueret med deres mødre, lød påstanden i søgsmålet.

I december 2022 frifandt Københavns Byret staten, og kvinderne ankede til Østre Landsret, som i januar i år stadfæstede byrettens dom. Det var altså efter, at den ene kvinde og hendes to børn var blevet evakueret.

/ritzau/