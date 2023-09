Højesteret stadfæster: Afghansk mand udvises efter 24 år i Danmark

Det var korrekt, da en nu 37-årig afghansk mand i både by- og landsret blev dømt til udvisning i en sag om ulovlig våbenbesiddelse.

Det har Højesteret onsdag afgjort.

Den skulle alene tage stilling til spørgsmålet om udvisning af manden, der har opholdt sig i Danmark i 24 år og ingen tilknytning har til Afghanistan.

Højesteret erkender, at mandens tilknytning til Afghanistan er ikke-eksisterende, men slår samtidig fast, at en udvisning for at forebygge uro og eventuelle fremtidige forbrydelser ikke er uproportionalt.

Manden var i byretten udvist med indrejseforbud i seks år. I landsretten blev det ændret til at gælde for bestandigt, men Højesteret har ændret det til at gælde i seks år.

Mandens forsvarsadvokat mente i Højesteret, at landsretten lagde "alt for stor vægt" på en advarsel om udvisning, som den 37-årige tidligere har fået i en anden sag om ulovlig våbenbesiddelse.

Selve forbrydelsen, som den 37-årige udvises for, handler om, at politiet 15. marts 2021 fandt et større antal skydevåben, knive og ammunition i mandens kælder.

Tidligere er det kommet frem, at han har købt våbnene på udenlandske hjemmesider, fordi han syntes, de var pæne.

Den 37-årige har tidligere selv beskrevet det som en "dum" hobby. Han har aldrig skudt med våbnene.

Mandens forsvarsadvokat mente i Højesteret, at den 37-årige i stedet for udvisning skulle have en ny advarsel om udvisning.

/ritzau/