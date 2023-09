Forsikringsselskab straffes med millionbøde for at vildlede kunder

Forsikringsselskabet Alka straffes med en bøde på 16,9 millioner kroner for at vildlede forbrugerne med en reklamefilm om bilforsikring.

Det har Højesteret afgjort mandag.

I filmen, der blev vist på tv og på YouTube i årene 2016 og 2017, lød det "Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”.

Men i forsikringsbestemmelserne kunne man læse, at selskabet kunne hæve prisen på forsikringen i tilfælde af en skade.

Derfor mener Højesteret, at Alka har overtrådt markedsføringsloven.

- Reklameudsagnet var egnet til at give gennemsnitsforbrugeren indtryk af, at en skade ville være prisneutral for kunden, lyder det i afgørelsen.

- Imidlertid havde selskabet ifølge forsikringsvilkårene mulighed for at sætte præmien op efter en skade, og derfor fastslår Højesteret, at udsagnet i reklamefilmen var vildledende.

Byretten kom frem til samme resultat, mens landsretten frifandt forsikringsselskabet.

Frifindelsen i landsretten skyldtes blandt andet, at Alka i gerningsperioden ikke havde gennemført en prisstigning over for en kunde efter en skade.

Men for Højesteret har dette ikke haft nogen betydning for den endelige vurdering.

Bøden på 16,9 millioner kroner svarer til det dobbelte af de omkostninger, som Alka har haft i forbindelse med markedsføringen af reklamefilmen.

