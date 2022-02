Højt antal bolighandler kan synge på sidste vers

2022 er kommet godt fra start, når det gælder antallet af bolighandler.

Ifølge Boligsiden, der er ejet af og får oplysninger fra ejendomsmæglerne, er der i januar 2022 solgt 7014 boliger i Danmark.

Set over de seneste 12 år, hvor Boligsiden har fulgt udviklingen, er det kun overgået af de 9522 boliger, der blev solgt i januar 2021.

De 7014 solgte boliger i januar 2022 er desuden en stigning på ni procent i forhold til det antal boliger, der blev solgt i december 2021.

Ifølge Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er det ikke unormalt, at der sker en stigning i boligsalget efter nytår.

Her bliver boligplanerne nemlig igen hevet op fra skuffen hos både sælgere og købere efter julens højtid, forklarer hun.

- Dermed følger udviklingen fortsat de sædvanlige sæsonudsving, som vi har set det ske siden sommeren 2021, om end antallet af handler stadig er på et højere niveau end inden corona, siger Birgit Daetz.

Selv om der stadig bliver handlet mange boliger sammenlignet med før corona, begynder der at være tegn på en normalisering.

Boliger står efterhånden til salg i længere tid, inden de bliver solgt.

Derudover stiger priserne knapt så meget som før, og køberne får generelt lidt større afslag i priserne end tidligere.

Det er indikationer på, at boligmarkedet begynder at normalisere sig, lyder det fra Birgit Daetz.

Af samme årsag forventer hun ikke, at boligsalget vil kunne holde det ekstremt høje niveau fra sidste år.

- Vi har ikke forventning om, at markedet vil fortsætte på et højt niveau, men at det i stedet vil begynde at flade lidt mere ud, siger hun.

I hele 2021 blev der solgt 112.782 boliger i Danmark. Det var det største antal bolighandler siden 2005.

Sammenlignet med 2020 blev der i 2021 solgt fem procent flere boliger.

/ritzau/